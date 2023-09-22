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Gündem Teslim olan teröristten ABD itirafı
Gündem

Teslim olan teröristten ABD itirafı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 08:31:00 -
Teslim olan teröristten ABD itirafı

Teslim olan terörist, KYB ile kirli ittifak kuran terör örgütü PKK/YPG'nin Süleymaniye'deki yapılanmasıyla ile ilgili önemli bilgiler verdi. Terörist, Süleymaniye'den koalisyon güçlerine (ABD) ait helikopterle Haseke'ye götürüldüklerini söyledi.

ABD'nin bir araya getirdiği terör örgütü PKK/YPG ile Bafel Talabani liderliğindeki iş birliği artarken, teslim olan bir terörist Süleymaniye'deki yapılanmayla ilgili önemli bilgiler verdi. Askeri birliğe teslim olan PKK'lı T.B., Aralık 2022'de İran'dan önce Kandil'e, ardından Süleymaniye'ye geçtiklerini anlattı.

ULAŞIMI ABD ASKERİ SAĞLIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre; Süleymaniye'den koalisyon güçlerine (ABD) ait helikopterle Haseke'ye götürüldüklerini söyleyen T.B., Haseke'de sözde "Alişer Deniz Tugayı Sarya Sabotaj Birimi" adı verilen bir birime katıldı. Geçen ay PKK'dan kaçıp teslim olan N.A. da benzer biçimde 20 Ekim 2022'de Kandil'den Haseke'ye gittiklerini, buradan da ABD'ye ait helikopterlerle Süleymaniye'ye taşındıkları bilgisini vermişti. N.A., Süleymaniye'de KYB'ye ait "Anti Terör Timi" binasında 5 gün kaldıklarını anlatmıştı.

ARBAT'TA ORTAK EĞİTİM
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KYB'nin Anti Terör Timi, 18 Eylül'de Arbat Havalimanı'nda meydana gelen patlamayla yeniden gündeme geldi. Kimliği belirsiz bir drone saldırısı sonucu meydana gelen patlamada PKK/YPG'li teröristlerle ortak talim yapan "anti terör timi"nden 3 kişi hayatını kaybetti. PKK'lıların da bulunduğu Arbat Havalimanı'nda KYB'nin İHA eğitim laboratuvarı da bulunuyor. Saldırıda ölenlerden birinin, KYB'nin insansız hava aracı uzmanı Rabar Anwar olduğu açıklanmıştı.

DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanlığı, PKK ve KYB'nin ortak talimine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gelişme, KYB'ye bağlı bazı güvenlik unsurlarının terör örgütü üyeleriyle iş birliğini açıkça ortaya koymuş olması bakımından vahimdir" ifadeleri kullanıldı.

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