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Gündem Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti! PKK bitiyor
Gündem

Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti! PKK bitiyor

Terör örgütü PKK'ya yurt içi ve yurt dışında ağır darbeler vurulmaya devam ediyor. Başarılı operasyonlar örgütün sözde yönetim kadrosunda paniğe neden olurken, örgütteki çözülme teslim olan teröristlerin ifadeleriyle ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 12:10:00 -
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti! PKK bitiyor

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Eren operasyonlarıyla yurt içinde eylem yapamaz hale gelen PKK'da, istihbarata dayalı nokta operasyonlarıyla çok sayıda sözde üst düzey örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesi paniğe neden oldu.

Başarılı operasyonlar yurt içindeki ve sınır ötesindeki teröristlerin PKK'dan kaçması sürecini hızlandırdı. PKK içerisinde yaşananlar teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Teslim olan bazı teröristler, çok sayıda teröristin örgütten ayrılmayı istediğini belirtti.

Irak'ın kuzeyinde ve İran'daki teröristlerin de PKK'dan kaçmaya başladığı öğrenildi. Irak'ın kuzeyinde 14, İran'da ise 25 teröristin PKK'dan kaçarken yakalandığı ve Irak'ın kuzeyinde örgütün kullandığı bir mağarada tutulduğu ifadelerle ortaya çıktı.

Ayrılmak isteyenler intihara yönlendiriliyor

Ayrıca PKK'nın örgütten ayrılmak isteyen teröristleri intihara yönlendirdiği belirlendi. Örgüt mensuplarına yalan bilgiler vererek motivasyonu yüksek tutmayı amaçlayan PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin kaçış planı yapan teröristler üzerinde de sürekli baskı uyguladığı ifade edildi.

Teslim olan bir terörist ifadesinde yaşam koşullarının kötüleştiğini, kış kamplarına sınırlı miktarda erzak ile örgüt mensuplarının hayatlarını sürdürmeye çalıştığını bildirdi.

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