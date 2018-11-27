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Teslim olan PKK'lı teröristin anlattıkları kan dondurdu: 4 kız çocuğu ile birlikte...

Teslim olan PKK'lı teröristin anlattıkları kan dondurdu. Ahlaksızlıkta sınır tanımayan örgütün kirli yüzünü anlatan A.P. isimli terörist, "Grup sorumlusunu, 13-14 yaşlarındaki 4 kız çocuğu ile birlikte mağarasının içinde yaptırdığı suni havuzda görünce beynimden vurulmuşa döndüm" itirafında bulundu.

27 Kasım 2018 Salı 19:36
Teslim olan PKK'lı teröristin anlattıkları kan dondurdu: 4 kız çocuğu ile birlikte...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'PKK ile mücadelede ikna çabaları sonuç verdi. 2018 yılında teslim olan 343 teröristten 146'sı ikna yöntemiyle dağdan indi' açıklamasının ardından önemli bilgilere ulaşıldı.

En önemli faktör aile 

Buna göre teröristlerin teslim olmasında en önemli faktör aile oldu. Diğer taraftan örgüt içi yaşanan tecavüzler de militanların teslim olmasında önemli etken oldu. İkna sonucu teslim olan teröristlerin ifadeleri dikkat çekerken, militanların gerekçelerinde çarpıcı detaylar yer aldı.

Teslim olan teröristler anlattı

Vanlı M.Y (25) : Dağdayken en çok kalp hastası olan ve maddi imkânsızlıktan dolayı gerekli tedaviyi olamayan babamı hasta yatağında bıraktığıma üzülüyordum. Kızların tecavüz edilmelerine tanık oldum. Kapana kısılmış fare gibi dilimi ısırıp, dişlerimi sıkmaktan başka bir şey yapamazdım zaten. 2 yıl bu psikoloji ile yaşadım. Ben dağdayken devlet babama kalp nakli yaptırmış babam 'dön' deyince devletime sığındım. 41 ay dağda kan emici vampirlere hizmet ettim. Şimdi devletimin kapısında 41 ay hizmet etmek istiyorum.

Hakkari M.Ç. (23): Kanmış, kandırılmış, yanılmış olduğumu Kandil'e ayak bastığımın üçüncü günü anladım. 2 yıl içinde de son nefesimi verdiğim ana kadar beynimden silip atamayacağım, infaz vahşetlerine, sapıklık düzeyindeki tecavüzlere tanık oldum. 22 ay 7 günlük yaşadıklarımı unutmadan kendimi devletime affettirmek için elimden geleni yapacağım.

Bingöllü A.P. (21): Firaz Amed kod adlı grup sorumlusunu, Suriye'den ve Mahmur kampından getirilen 13-14 yaşlarındaki 4 kız çocuğu ile birlikte mağarasının içinde yaptırdığı suni havuzda görünce beynimden vurulmuşa döndüm. 3 yıl göremediğim annem 'Eve dön kuzum. Devlet evimize kadar geldi' deyince sanki dünyalar benim oldu. Şükürler olsun ölmeden döndüm. Şırnaklı Dilan, Muşlu Zeynep, Batmanlı Hülya keşke onlar da dönebilselerdi. Dilan ve Zeynep uğradıkları tecavüz sonrası kendilerini Zap suyuna attılar. Hüseyin ve Davut'u ise kaçarken yakalanınca aynı tastaki çorbayı paylaştığı arkadaşına infaz ettirdiler.

Batmanlı E.S. (19): Kandil'in tek gerçeğinin ölüm olduğunu anlayanların 3/2'si ne yazık ki girdikleri bu girdaptan kurtulamıyor. Köle gibi çalıştırılmak, işkence, infaz ve tecavüzler olay olmaktan çıkmış bir sistem haline gelmiş durumda Kandil'de.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:36
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Van
  4. Muş
  5. Hakkari
  6. Bingöl
  7. Süleyman Soylu
  8. PKK
  9. İçişleri Bakanlığı

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  • yazin, duyurun lutfenyazin, duyurun lutfen21 dk önce
    Aileyi, musluman Kurdleri hedef alan Ermeni orgutu pkk'nin pisiklerini anlatan, nasil kandirildi, nereden yola cikti, nereye gitti, ne yapti, neler yasadi vs cocuklarin hikayesini yazsaniz, takma isimlede olsa bir kac tanesini yazi dizisi yapsaniz kisa film yapsaniz olmaz mi? Memletin belkide en onemli sorunu bu..
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