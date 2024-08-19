Tesla’nın satışa sunduğu buzluk peynir ekmek gibi satıldı

Tesla, inovasyon denince akla gelen ilk isimlerden biri olmaya devam ediyor. Son olarak, Cybertruck kullanıcıları için tasarladığı yeni bir aksesuarla dikkatleri üzerine çekti: Cybertruck Cooler (buzluk). Buzluk, yalnızca Tesla’nın fütüristik pikap modeli olan Cybertruck için özel olarak piyasaya sürüldü ve büyük bir ilgi gördü. İşte detaylar…

Tesla Cybertruck Cooler satışa çıktı! 700 dolarlık buzluk kısa sürede yok sattı

Cybertruck Cooler sıradan bir soğutucudan çok daha fazlası olarak tanıtılıyor. 700 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan ürün, Cybertruck’ın ön bagajına tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmış. Soğutucunun dış kasası, dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiş ve içerisindeki yalıtım malzemeleri sayesinde içindekileri uzun süre soğuk tutabiliyor.

38 x 16 x 12.5 inç boyutlarındaki (yaklaşık 0.97 x 0.41 x 0.32 metre) bu dev soğutucu, 14 kilogramlık ağırlığa sahip. Tesla, Cybertruck Cooler soğutucusunu tasarlarken, pikap sahiplerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmuş. Soğutucunun en büyük avantajı, Cybertruck’ın ön bagajına tam oturması ve alanın verimli bir şekilde kullanılmasını sağlaması.

Tesla’nın web sitesinde satışa sunulan ürün, kısa sürede tükendi. Cybertruck sahiplerinin gösterdiği bu yoğun ilgi, Tesla’nın bu tür özel aksesuarlarla nasıl bir pazar oluşturduğunu da ortaya çıkardı. Anlaşılan Tesla, bir yandan yüksek teknolojili araçlar üretirken, diğer yandan kullanıcıların uzun yol derdini keyifli hale getirecek ürünler sunmayı da ihmal etmiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO