Tesla’nın karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Arnavutköy’de Tesla ile ticari aracın karıştığı kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Tesla’nın kırmızı ışıkta değil yeşil ışık yandığında geçtiği görüldü.
Arnavutköy’de Tesla ile ticari aracın karıştığı kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Tesla’nın kırmızı ışıkta değil yeşil ışık yandığında geçtiği görüldü.
Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşmişti. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Tesla ile ticari araç kazaya karışmıştı. Tesla içerisinde bulunan 2 kişi yaralanmışmıştı. Kaza yerindeki vatandaşlar, Tesla’nın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etmişti. Tesla’nın içerisinde bulunan kameranın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kırmızı ışıkta değil yeşil ışık yandığında geçtiği görüldü.