Tesla'nın karı yılın ilk çeyreğinde arttı

Tesla, 2026 yılının ocak-mart dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, yılın ilk çeyreğinde hem gelirlerini hem de net kârını artırarak yeni döneme büyümeyle başladı.

Açıklanan bilançoya göre Tesla’nın toplam geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artış göstererek 22,4 milyar dolara çıktı. Şirket, 2025’in ilk çeyreğinde 19,34 milyar dolar gelir elde etmişti. Böylece elektrikli otomobil üreticisi, satış gelirlerinde çift haneli büyüme yakalamış oldu.

NET KÂR YÜZDE 17 ARTTI

Tesla’nın net kârı da yılın ilk çeyreğinde yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Şirketin net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 477 milyon dolara ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 409 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Düzeltilmiş hisse başına kârda da artış görüldü. Geçen yılın ilk çeyreğinde 27 sent olan düzeltilmiş hisse başına kâr, bu yıl aynı dönemde 41 sente yükseldi. Bu performans, şirketin kârlılık tarafında beklentilerin üzerinde bir tablo ortaya koyduğunu gösterdi.

GELİR BEKLENTİNİN ALTINDA, KÂR ÜSTÜNDE KALDI

Tesla’nın ilk çeyrek sonuçlarında dikkat çeken ayrıntılardan biri de piyasa beklentileriyle ortaya çıkan tablo oldu. Şirketin geliri beklentilerin bir miktar altında kalırken, kâr rakamı piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Bu durum, Tesla’nın operasyonel verimlilik ve kârlılık tarafında güçlü bir görünüm sergilerken, gelir tarafında ise daha temkinli bir seyir izlediğine işaret etti.

ÜRETİM VE TESLİMATLARDA ARTIŞ

Tesla, 2026’nın ilk çeyreğinde dünya genelinde 408 bin 386 araç ürettiğini açıkladı. Aynı dönemde teslim edilen araç sayısı ise 358 bin 23 olarak duyuruldu.

Şirketin araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarken, teslimat rakamlarında da yüzde 6’lık yükseliş kaydedildi. Bu artış, Tesla’nın üretim kapasitesini büyütmeye devam ettiğini ve küresel pazardaki teslimat performansını güçlendirdiğini ortaya koydu.

İLK ÇEYREKTE BÜYÜME MESAJI

Tesla’nın açıkladığı rakamlar, şirketin 2026’ya büyüme odaklı bir başlangıç yaptığını gösterdi. Gelir, kâr, üretim ve teslimat tarafında yaşanan artış, elektrikli otomobil pazarındaki rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde şirketin güçlü kalmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Önümüzdeki dönemde yatırımcıların odağında, Tesla’nın kârlılık ivmesini koruyup koruyamayacağı, teslimat artışını ne ölçüde sürdüreceği ve küresel elektrikli araç pazarındaki konumunu nasıl güçlendireceği olacak.