Tesla’nın kablosuz şarj sistemi onay aldı

Tesla, iki koltuklu otonom aracı Tesla Cybercab için geliştirdiği kablosuz şarj sistemiyle ilgili önemli bir eşiği geride bıraktı. ABD’de iletişim altyapısını düzenleyen Federal Communications Commission (FCC), şirketin Ultra-Geniş Bant (UWB) radyo teknolojisini sabit dış mekân ekipmanlarında kullanmasına izin veren muafiyeti onayladı.

Bu karar, yere entegre edilmesi planlanan kablosuz şarj pedinin resmi düzenleyici çerçeveye uygun hale gelmesini sağladı. Özellikle tamamen otonom kullanım senaryoları için tasarlanan Cybercab’in fiziksel kablo bağlantısı olmadan şarj edilebilmesi açısından bu adım kritik önemde görülüyor.

UWB İLE SANTİMETRE HASSASİYETİNDE HİZALAMA

FCC belgelerine göre sistem, araçtaki bir UWB alıcı-vericisi ile zemine yerleştirilen ikinci bir UWB modülü arasında doğrudan iletişim kuruyor. Bu sayede araç, kablosuz enerji transferinin en verimli şekilde gerçekleşebilmesi için şarj pedinin üzerine santimetre hassasiyetinde konumlanabiliyor.

Süreç iki aşamalı ilerliyor. İlk aşamada araç, şarj pedinin yerini tespit etmek için Bluetooth Low Energy bağlantısını kullanıyor. Araç pedin bulunduğu noktaya yaklaştığında ise UWB sistemi devreye giriyor. Kısa süreli olarak aktif olan UWB sinyalleri, optimum hizalama sağlandığında kablosuz enerji aktarımını başlatıyor.

Tesla, UWB sinyallerinin yalnızca araç pedin üzerine yaklaşırken çalıştığını ve büyük ölçüde zemin seviyesinde kaldığını vurguluyor. Ayrıca araç gövdesinin sinyalleri önemli ölçüde zayıflattığı, bu sayede çevredeki diğer kablosuz ağlarla etkileşim riskinin minimize edildiği belirtiliyor.

SUPERCHARGER UYUMLULUĞU DEVAM EDİYOR

Kablosuz şarj sistemi için düzenleyici engelin aşılmış olması önemli bir adım olsa da Cybercab yalnızca bu teknolojiye bağlı kalmayacak. Araç, Tesla’nın mevcut hızlı şarj altyapısıyla da uyumlu olacak. Bu da kablosuz pedlerin yaygınlaşma süreci devam ederken Cybercab’in mevcut Supercharger ağı üzerinden sorunsuz biçimde hizmet verebileceği anlamına geliyor.

Kısa süre önce Tesla’nın Gigafactory Texas tesisinde ilk Cybercab’in üretim hattından çıktığı açıklanmıştı. Modelin yaklaşık 30.000 dolar seviyesinde fiyatlandırılması öngörülüyor.

Kablosuz şarj altyapısının resmen onaylanması, Tesla’nın sürücüsüz mobilite vizyonunda önemli bir teknik ve düzenleyici kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Haber Kaynağı: Teslarati