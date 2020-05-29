Tesla'dan Musk'a, 775 milyon dolarlık gelir

Elon Musk, 2018'de Tesla ile yaptığı 10 yıllık plan çerçevesinde şirketten maaş almayacak, bunun yerine belirlenen 12 operasyonel hedef gerçekleştiği takdirde yaklaşık olarak 1,7 milyon Tesla hissesi almaya hak kazanacaktı.

Şirketin perşembe günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu belgede, Musk'un koyulan ilk hedefi gerçekleştirerek şirketten 1,69 milyon hisse almaya hak kazandığı bildirildi.

Yapılan anlaşmaya göre Elon Musk, belirlenen hedeflere ulaştıkça Tesla'dan 2018 tarihinde belirlenen değere göre hisse alabiliyor. Yani ilk operasyonel performansı yakalayan Musk bugün 805,8 dolar değerinde olan 1,69 milyon hisse senedini 350 dolara alacak ve satması durumda yaklaşık 775 milyon dolarlık kar elde etmiş olacak.

Musk 10 yılda belirlenen 12 hedefi de gerçekleştirirse toplam 20,3 milyon Tesla hisse senedini belirlenen ücrete alabilecek. Bu durumda, Tesla'nın borsa değeri yükseldikçe Musk'un kazancı yükselecek.

Musk ayrıca halihazırda Tesla hisselerinin yüzde 21,7'sine sahip.

Musk, Covid-19 yasağına rağmen fabrikalarını açtı

Elon Musk'un Covid-19 salgını nedeniyle Kaliforniya'da fabrikalarının yasağa rağmen yeniden açmasını bazıları belirlenen performans hedefini ulaşmak için olduğunu iddia etti.

Elektrikli araba üreten Tesla, Kaliforniya'daki Alamade County bölgesinde koronavirüs salgını nedeniyle açık kalması gerekmeyen iş yerlerinin kapalı tutulması talimatına rağmen, araba üretimine yeniden başladığını duyurmuştu.

Pazartesi günü Twitter üzerinden mesaj paylaşan Musk, "Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Biri tutuklanırsa o kişinin ben olmasını istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.