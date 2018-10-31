Tesla'dan flaş Türkiye kararı! Tüm yatırımlarını durdurdu

Türkiye ve ABD arasında yaşanan kriz ABD'Den otomobil ithal edenleri vurdu. İki ülke arasında yaşanan kriz sonrası Türkiye, ABD'den ithal edilen otomobillere haziran ayında yüzde 60 ek vergi koymuş, Ağustos ayında ise bu oran yüzde 120'ye çıkarılmıştı. Bu gelişmenin ardından Tesla'da yeni siparişler durmuş, verilmiş siparişler de gümrükten çekilmeden geri yollanmıştı.

S&S Motors'un Genel Müdürü Ferhat Albayrak, ABD'li markanın Türkiye'ye yatırım planını durdurduğunu açıkladı. Tesla, Türkiye'de satış ve servis hizmeti vereceğini açıklamış, mağazanın yeri ise Zorlu Center olarak belirlenmişti. Hatta geçtiğimiz günler mağaza için eleman arayışlarına bile girmişti. Peki ne olmuştu?

Konuyla ilgili açıklama S&S Motors tarafından yapılmış olsa da Elon Musk ya da bir başka yönetici tarafından bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.