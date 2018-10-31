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Tesla'dan flaş Türkiye kararı! Tüm yatırımlarını durdurdu

ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, Türkiye'ye yatırım planını durdurdu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 21:41
Tesla'dan flaş Türkiye kararı! Tüm yatırımlarını durdurdu

Türkiye ve ABD arasında yaşanan kriz ABD'Den otomobil ithal edenleri vurdu. İki ülke arasında yaşanan kriz sonrası Türkiye, ABD'den ithal edilen otomobillere haziran ayında yüzde 60 ek vergi koymuş, Ağustos ayında ise bu oran yüzde 120'ye çıkarılmıştı. Bu gelişmenin ardından Tesla'da yeni siparişler durmuş, verilmiş siparişler de gümrükten çekilmeden geri yollanmıştı.

S&S Motors'un Genel Müdürü Ferhat Albayrak, ABD'li markanın Türkiye'ye yatırım planını durdurduğunu açıkladı. Tesla, Türkiye'de satış ve servis hizmeti vereceğini açıklamış, mağazanın yeri ise Zorlu Center olarak belirlenmişti. Hatta geçtiğimiz günler mağaza için eleman arayışlarına bile girmişti. Peki ne olmuştu?

Konuyla ilgili açıklama S&S Motors tarafından yapılmış olsa da Elon Musk ya da bir başka yönetici tarafından bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 21:41
  1. Tesla
  2. Elon Musk
  3. Flaş Türkiye kararı
  4. S&S Motors
  5. Tüm yatırımlarını durdurdu

YORUM YAZ

  • talhatalha26 dk önce
    işte hükümetimiz iş bankasının hisseleri el koyunca kredi notumuz düşer ve hiçbir yatırımcı buraya gelemez ve buradaki yatırımcılar ise başka yere kaçar
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