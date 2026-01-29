  • İSTANBUL
Tesla’da alarm zilleri! Kâr eridi, strateji değişti

Tesla, 2025’in son çeyreğinde gelir ve kârda sert düşüş yaşamasına rağmen piyasa beklentilerini aştı. Net kâr yıllık bazda yüzde 61 geriledi. Şirket, araç teslimatlarındaki düşüşe karşın yapay zeka, otonom robotlar ve temiz enerji altyapısına yatırımlarını artıracağını açıkladı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2025'in ekim-aralık dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 3 azalarak 24,9 milyar dolara geriledi.

Tesla, 2024'ün aynı dönemde 25,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

 

Şirketin geliri 2025 yılı genelinde de yıllık bazda yüzde 3 azalışla 94,8 milyar dolara indi.

Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 61 azalışla 840 milyon dolara düştü.

Tesla'nın net kârı, 2024'ün son çeyreğinde 2,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

 

Şirketin net kârı 2025 yılı genelinde ise yüzde 46 azalarak 3,8 milyar dolara geriledi.

Tesla'nın 2024'ün dördüncü çeyreğinde 60 sent olan hisse başına kârı da 2025'in aynı döneminde 24 sente indi.

Tesla'nın geliri ve kârı geçen yılın son çeyreğinde yaşanan düşüşe karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

 

Teslimat sayısında düşüş kaydedildi

Tesla, 2025'in dördüncü çeyreğinde küresel çapta 434 bin 358 otomobilin üretimini yaparken, 418 bin 227 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 5,5 azalırken, teslim ettiği araç sayısı yüzde 15,6 düştü.

Tesla'nın 2025 genelinde araç üretim sayısı 1 milyon 654 bin 667'ye ulaşırken, teslimat sayısı 1 milyon 636 bin 129 olarak kaydedildi.

 

Şirketten yapılan açıklamada, bu yıl temiz enerji ve ulaşım ile otonom robotları destekleyecek altyapıya daha fazla yatırım yapılacağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Tesla'nın 16 Ocak'ta yapay zeka şirketi xAI hisseleri almak için yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladığı bildirildi.

