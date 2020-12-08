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Teknoloji Tesla resmen duyurdu! 3 ayda ikinci kez
Teknoloji

Tesla resmen duyurdu! 3 ayda ikinci kez

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 3 ayda ikinci kez 5 milyar dolarlık hisse senedi satmayı planladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 23:31:00 - 2020-12-08 23:31:45
Tesla resmen duyurdu! 3 ayda ikinci kez

Hisse değeri bu yıl yüzde 670 artan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni hisse senedi satış programını açıkladı.

Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu raporda, 5 milyar dolarlık adi hisse senedi satışı yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Raporda, aralarında Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'in de bulunduğu 10 banka aracılığıyla "zaman zaman" hisse satışı yapılacağı belirtildi.

Tesla, 1 Eylül'de de 5 milyar dolarlık hisse senedi satmayı planladığını duyurmuştu. Böylece şirket, 3 ayda ikinci kez hisse satışına gideceğini açıkladı.

Elon Musk dünyanın en zengin ikinci ismi oldu

Şirketin piyasa değeri 600 milyar doları aşarken, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 155 milyar dolara ulaşan mal varlığıyla dünyanın en zengin ikinci ismi oldu.

Tesla hisselerindeki yükselişle servetini artıran Musk, 129 milyar dolarlık mal varlığına sahip Bill Gates'i listede geride bıraktı.

Hisse satışına ilişkin haberlerin ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kaybetti

 

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