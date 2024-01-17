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Avrupa Tesla Model Y'nin bazı versiyonlarının Almanya'daki satış fiyatlarını düşürdü
Avrupa

Tesla Model Y'nin bazı versiyonlarının Almanya'daki satış fiyatlarını düşürdü

Yeniakit Publisher
2024-01-17 09:00:00 -
Tesla Model Y'nin bazı versiyonlarının Almanya'daki satış fiyatlarını düşürdü

Tesla, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Model Y'nin bazı versiyonlarının Almanya satış fiyatlarını düşürdüğünü bildirdi.

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, Model Y Arkadan Çekişli araçların Almanya satış fiyatı 44 bin 890 eurodan 42 bin 990 euroya indirildi.

Model Y Uzun Menzil için fiyat 54 bin 990 eurodan 49 bin 990 euroya ve Model Y Performans için fiyat 60 bin 900 eurdan 55 bin 990 euroya düşürüldü.

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