Tesla binlerce aracı geri çağırdı

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şimdilerde otomobillerindeki bir sorun nedeniyle oldukça zor durumda.

Daha önce elektrikli camların çok hızlı kapanması nedeniyle 1 milyondan fazla otomobilini geri çağıran şirket, şimdi de emniyet kemeri sorunlarıyla uğraşıyor.

Tesla, hatalı emniyet kemeri nedeniyle 24 bin Model 3 aracını geri çağırma listesine ekledi. Söz konusu geri çağırmadan, 2017 ile 2022 arasında üretilen modeller etkileniyor.

Geri çağırılmanın ana sebebinin ise doğru şekilde bağlanmamış olabilecek bir emniyet kemeri bağlantısı olduğu düşünülüyor. Bu da söz konusu bir çarpışmada kemerin doğru çalışmasını engelleyebiliyor.

Geri çağrılan araçlar, Tesla servis merkezi tarafından fiziksel muayeneden geçecek.