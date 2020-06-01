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Ekonomi

TESK’ten esnafı koruyan açıklama

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu ve yerel yönetimlerin esnafın işini yapmaması gerektiğini belirten açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:28:00 -
TESK’ten esnafı koruyan açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu ve yerel yönetimlerin esnafın işini yapmaması gerektiğini belirterek, “Kısıtlı imkanlarıyla stopaj, tabela ve gelir vergisi ödeyen esnafımız bu rekabete maruz bırakılmamalı” uyarısında bulundu. Yerel yönetimlerin otelcilik, düğün organizasyonu gibi faaliyetlerde bulunduğunu, meslek edindirme kurslarında el işi ürünleri ve giyim eşyası üreterek sattığını söyleyen Palandöken, “Kamunun görevi rekabet değil denetimdir” dedi.

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