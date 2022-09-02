Teşkilat'tan Kuruluş Osman'a olay transfer
TRT1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisinde Hulki karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkan Nihat Altınkaya, Kuruluş Osman ekibine dahil oldu.
Yeni sezonu merakla beklenen Teşkilat dizisi kadrosundan Çağlar Ertuğrul'un kadroya veda etmesinin ardından bir isim daha ayrıldı. Son olarak Teşkilat dizisinde boy gösteren Nihat Altınkaya ATV ekranlarının reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisine dahil oldu.
Nihat Altınkaya son olarak TRT1'de ekrana getirilen Teşkilat dizisinde hayat verdiği Hulki karakteri ile izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz sezon Teşkilat'a veda eden Nihat Altınkaya, "Hulki'ye veda, yeni projelere inşallah" paylaşımında bulunmuştu. Sezonun yorgunluğunu Çeşme'de atan ünlü oyuncu Altınkaya'nın yeni projesi belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncu başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Bozdağ Film imzalı "Kuruluş Osman" dizisinin 4. sezonundaki flaş transferi oldu.