Teşkilat'ta yıkan gelişme! Peş peşe iki ölüm olabilir

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin 28. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Teşkilat yeni bölümde MİT'in özel ekibinden Zehra, Serdar ve Pınar, SİHA'ların da kullanıldığı nefes kesen bir operasyona imza atıyor. Yıldırım ise yeni planlar yapıyor. Ancak Serdar ve Zehra'nın sığındığı binada bomba patlıyor. O anlara şahit olan MİT'in merkezindeki çalışma arkadaşları ise büyük üzüntü yaşıyor.

Serdar ve Zehra ölecek mi?

Peki Teşkilat'ta Serdar ve Zehra'ya ne olacak? Her şey yeni bölümle birlikteo ortaya çıkacak.