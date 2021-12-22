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Ekonomi Teşkilat'ta yıkan gelişme! Peş peşe iki ölüm olabilir
Ekonomi

Teşkilat'ta yıkan gelişme! Peş peşe iki ölüm olabilir

Teşkilat dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde Serdar ve Zehra'nın içinde olduğu binada bomba patlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 09:50:00 -

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin 28. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Teşkilat yeni bölümde MİT'in özel ekibinden Zehra, Serdar ve Pınar, SİHA'ların da kullanıldığı nefes kesen bir operasyona imza atıyor. Yıldırım ise yeni planlar yapıyor. Ancak Serdar ve Zehra'nın sığındığı binada bomba patlıyor. O anlara şahit olan MİT'in merkezindeki çalışma arkadaşları ise büyük üzüntü yaşıyor.

Serdar ve Zehra ölecek mi?

Peki Teşkilat'ta Serdar ve Zehra'ya ne olacak? Her şey yeni bölümle birlikteo ortaya çıkacak.

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