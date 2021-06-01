  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
PKK eriyor! Bir terörist daha teslim oldu
Eski Türkiye’de vatandaşı işte böyle kandırmaya çalışıyorlardı
Suya yüzde 50 zam yapacak!
İYİ Parti'de yeni skandal patlak verdi
Medya Teşkilat'ın başrolünden ayrılık iddialarına paylaşımlı cevap
Medya

Teşkilat'ın başrolünden ayrılık iddialarına paylaşımlı cevap

TRT1'in en iddialı dizilerinden olan Teşkilat'ın başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, ayrılık iddialarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 10:46:00 -
Teşkilat'ın başrolünden ayrılık iddialarına paylaşımlı cevap

Milli İstihbarat Teşkilatı destekli Teşkilat dizisinde Serdar rolünü oynayan Çağlar Ertuğrul çok başarılı bir performans ortaya koyuyor. Reytingleri yüksek giden diziyle ilgili dün ortaya atılan bir iddia dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi.

"Ayrılmıyorum”

Ortaya atılan bir iddiada dizinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul’un sezon finalinin ardından diziden ayrılacağı iddia edildi. İddialar üzerine oyuncu sosyal medya hesabından açıklama niteliğinde bir paylaşım yaptı. Oyuncu hesabından paylaştığı ve The Wolf Of Wall Street filminden alıntılanan GIF’te, filmin başrol oyuncusu Leonardo Di Caprio “I’m not fuckin’ leaving”, Türkçe anlamıyla “ayrılmıyorum” diyordu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

eray

yani türkçe küfür etmeden ayrılmıyorum deseydi anlardık
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay