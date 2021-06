Teşkilat'ın başrolünden ayrılık iddialarına paylaşımlı cevap

Milli İstihbarat Teşkilatı destekli Teşkilat dizisinde Serdar rolünü oynayan Çağlar Ertuğrul çok başarılı bir performans ortaya koyuyor. Reytingleri yüksek giden diziyle ilgili dün ortaya atılan bir iddia dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi.

"Ayrılmıyorum”

Ortaya atılan bir iddiada dizinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul’un sezon finalinin ardından diziden ayrılacağı iddia edildi. İddialar üzerine oyuncu sosyal medya hesabından açıklama niteliğinde bir paylaşım yaptı. Oyuncu hesabından paylaştığı ve The Wolf Of Wall Street filminden alıntılanan GIF’te, filmin başrol oyuncusu Leonardo Di Caprio “I’m not fuckin’ leaving”, Türkçe anlamıyla “ayrılmıyorum” diyordu.