Spor federasyonları, Ramazan Bayramı'nı kutladı
Spor federasyonları, Ramazan Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı. İşte yayımlanan mesajlar…
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ramazan Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Hacıosmanoğlu, TFF'nin internet sitesindeki mesajında, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak "Bayramlar, kırgınlıkların yerini hoşgörüye bıraktığı, gönüllerin buluştuğu, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, toplumsal dayanışma ruhumuzun en güçlü şekilde hissedildiği özel günlerdir. Futbol ailemizin, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve birlik içinde nice bayramlara ulaşmayı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkoğlu, TBF'nin resmi sitesinden paylaşılan açıklamasında, "Bayramlar bizi bir araya getiren, dayanışma ve paylaşma duygularımızı güçlendiren en özel zamanlardır. Ramazan ayının manevi derinliğinin ardından bayramın getirdiği sevgi, huzur ve birlik duygusunu birlikte yaşamanın mutluluğunu hissediyoruz." ifadelerini kullandı. Bayramların ortak değerleri hatırlamadaki önemine değinen Türkoğlu, şunları kaydetti: "Sporun birleştirici gücünden ilham alarak; saygı, dostluk ve fair play anlayışını yalnızca sahalarda değil, hayatın her anında yaşatmanın değerine inanıyoruz. Bayramlar ise bu ortak değerleri yeniden hatırlamak ve pekiştirmek için anlamlı bir fırsattır. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sağlık, huzur ve esenlik dolu nice bayramlar diliyorum."
Türkiye Voleybol Federasyonu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu geçireceğiniz nice bayramlara. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Türkiye Tenis Federasyonu ise "Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor; bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz." mesajını paylaştı.
Türkiye Judo Federasyonu da şu mesajı yayımladı: "Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Ramazan Bayramı'nın başta judo camiamız olmak üzere aziz milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Bayramın, kardeşlik duygularını güçlendirmesini, sevgi ve dayanışmanın artmasına vesile olmasını diliyor, tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz."
Türkiye Hentbol Federasyonu, kutlama mesajında, "Karşılıklı sevginin ve saygının pekiştiği, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram dileriz. Ramazan Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi. Diğer spor federasyonları da yayımladıkları mesajlarla Ramazan Bayramı'nı kutladı.
