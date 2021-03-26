Teşkilat, Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de bir dizi veda etti

Dizi dünyasında hızlı gelişmeler yaşanıyor. 1 Nisan Perşembe akşamı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, TRT1 ekranında başlıyor… Dizinin yayınlanabilmesi için de kanalın bir projesine veda etmesi gerekiyordu. O proje, Tövbeler Olsun oldu…

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, Pazar akşamları yayınlanırken Teşkilat dizisinin bu güne alınması ile perşembeye çekilen Tövbeler Olsun, son iki hafta da üst üste 2’şer bölümden toplam 4 bölümün yayınlanması ile birlikte final yaptı. Erkan Can, Güven Kıraç ve İpek Tuzcuoğlu’nun başrollerinde yer aldığı dizinin dün akşam 32. ve final bölümü yayınlandı ve bir hikaye daha burada sona erdi. Diziye zaman zaman katılan ünlü isimler de renk kattı. Gaye Turgut Evin, Çiğdem Tunç, Kadir Çöpdemir gibi isimler izleyicilerle kısa sürelerle de olsa buluştu.

Hasan Kaçan imzalı dizi, absürt komedi türündeydi. Dizinin sıkı bir takipçi kitlesi vardı ama reytinglerde çok iyi oranlar elde edebilecek kadar kişiye ulaşamadı. Yine de fena sayılmayacak bir reyting performansı vardı. Hikayede ve oyunculuk performanslarında ise Tövbeler Olsun, akılda kalıcı işlere imza attı.

25 Mart Perşembe akşamı yayınlanan 32. bölüm ile birlike yayın hayatını noktalayan Tövbeler Olsun dizisi, hayranlarını da üzdü. “Keşke hiç bitmeseydi,çok üzülüyorum” diye yorumlar bırakan dizinin hayranları, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla hem üzüntülerini hem de tepkilerini ifade etti.

Tövbeler Olsun dizisinin final bölümünün de bazı izleyicileri pek tatmin etmediği de yapılan yorumlara yansıdı…