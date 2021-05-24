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Medya Teşkilat Hulki’ye ne oldu? Hulki Teşkilat dizisinde neden yok?
Medya

Teşkilat Hulki’ye ne oldu? Hulki Teşkilat dizisinde neden yok?

Teşkilat dizisinin Hulki’si nerede? Teşkilat oyuncusu Hulki niye yok? Teşkilat’ta Saniye’ye ne oldu? sorusun kaç bölümdür diziye yer almayan Hulki karekterini oynayan Teşkilat dizisi oyuncusu Nihat Altınkaya’nın neden dizide olmadığı izleyici tarafından sorgulanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 12:00:00 - 2021-05-24 12:01:48
Teşkilat Hulki’ye ne oldu? Hulki Teşkilat dizisinde neden yok?

Teşkilat dizisinin, 23 Mayıs Pazar akşamı 12. bölümüyle izleyicinin karşısında çıktı. Reytingleri alt üst eden Teşkilat dizisi, son bölümde yine aksiyon dolu sahnelerle izleyiciyi mest etmeyi başardı. Bir kaç bölümdür dizide yer almayan Hulki’nin neden dizide yer almadığı da merak ediliyordu. Peki Hulki nerede? Hulki neden diziye yok?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta Hulki rolü çok beğenildi. Yeni bölümlerde ise Hulki karakteri ekranda görünmedi. Nihat Altınkaya'nın oynadığı Hulki seyirci tarafından merak ediliyor. Oyuncunun koronavirüs olduğu ve sağlık durumunun tamamen iyi olmasının ardından sete geri döneceği biliniyor. Nisan ayında ise Deniz Baysal'ın kovid-19'a yakalandığı haberleri gündeme gelmişti. Hasta olan Nihat Altınkaya'nın setlere yeniden döndüğü ortaya çıktı. Teşkilat'ın 13. Bölüm Fragmanında görülen Hulki karakteri diziye resmen geri döndü.

Nihat Altınkaya kimdir?

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük’te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Nihat Alptuğ Altınkaya’dır, aslen Rize’lidir. İlköğretim, ota ve lise eğitimini Karabük'te tamamlamış ardından Karabük Demir Çelik lisesi Voleybol takımı ile Emlak Bankası Spor Kulübünde voleybol oynamıştır.

Özellikle su sporlarına ilgi duyan Nihat Altınkaya, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi da olarak çalışmıştır. Daha sonra İstanbul'a taşınmış, buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almıştır. Fenerbahçe Boks Kulübü'nde sporculuk yapan Nihat Altınkaya, oyuncu olmaya karar verdiktan sonra da Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi almıştır.

Nihat Altınkaya, Aralık 2010 tarihinde İmre Altınkaya ile evlendi, Melek (d. 2012 ) ve Ayşe (d. Mayıs 2013) iki kızı vardır. Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Menekşe ile Halil, Dudaktan Kalbe ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde rol alan Nihat Altınkaya, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Teşkilat dizisinde rol almaktadır.  

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