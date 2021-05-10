'Teşkilat' dizisindeki o diyalog 'Suriye'de ne işimiz var?' diyen Kılıçdaroğlu için etiketlendi

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TRT1 ekranlarının en dikkat çeken dizilerinden ‘Teşkilat’da geçen ‘Suriye’de ne işimiz var?’ diyalogu izleyici tarafından büyük ilgi görürken, söz konusu sahne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu etiketi ile paylaşıldı.

Teşkilat dizisi gündeme oturdu

Son yıllarda yayınlanan dizilerle büyük ilgi gören TRT1, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı konu edinen 'Teşkilat' dizisi ile izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Yedi özel istihbaratçının kendi hayatlarından vazgeçerek ülkeleri için verdiği mücadele ve fedakarlığı anlatan 'Teşkilat', son yayınlanan bölümle yine gündeme oturdu.

'Suriye'de ne işimiz var?'

Dizinin 10. bölümünde, 'Gürcan' isimli karakterin 'Suriye'de ne işimiz var?' sorusuyla başlayan tartışma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Suriye'nin Türkiye için öneminden bahsedildiği sahne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile ilgili sözlerini hatırlattı.

Söz konusu sahne, 'Suriye'de ne işimiz var?' diyen Kılıçdaroğlu etiketi ile paylaşıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne işimiz var bizim Suriye'de? Biz neden dışarıdan terör örgütlerini getirip, eline silah verip Türkiye'de eğitip Suriye'ye gönderiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.