  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çek ibrazını yasaklayan madde düzeltiliyor
Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan’a kritik ziyaret!
Köy muhtarından takdir toplayan hareket
Şoke eden olay! Başkasını iş yerini zorla açıp satış yaptı
Gündem 'Teşkilat' dizisindeki o diyalog 'Suriye'de ne işimiz var?' diyen Kılıçdaroğlu için etiketlendi
Gündem

'Teşkilat' dizisindeki o diyalog 'Suriye'de ne işimiz var?' diyen Kılıçdaroğlu için etiketlendi

TRT1'de yayınlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan 'Teşkilat' dizisinin 10. bölümündeki 'Suriye'de ne işimiz var?' diyalogu sosyal medyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu etiketi ile paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 17:24:00 - 2021-05-10 17:45:40

yeniakit.com.tr

TRT1 ekranlarının en dikkat çeken dizilerinden ‘Teşkilat’da geçen ‘Suriye’de ne işimiz var?’ diyalogu izleyici tarafından büyük ilgi görürken, söz konusu sahne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu etiketi ile paylaşıldı.

Teşkilat dizisi gündeme oturdu

Son yıllarda yayınlanan dizilerle büyük ilgi gören TRT1, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı konu edinen 'Teşkilat' dizisi ile izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Yedi özel istihbaratçının kendi hayatlarından vazgeçerek ülkeleri için verdiği mücadele ve fedakarlığı anlatan 'Teşkilat', son yayınlanan bölümle yine gündeme oturdu.

'Suriye'de ne işimiz var?'

Dizinin 10. bölümünde, 'Gürcan' isimli karakterin 'Suriye'de ne işimiz var?' sorusuyla başlayan tartışma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Suriye'nin Türkiye için öneminden bahsedildiği sahne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile ilgili sözlerini hatırlattı.

Söz konusu sahne, 'Suriye'de ne işimiz var?' diyen Kılıçdaroğlu etiketi ile paylaşıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne işimiz var bizim Suriye'de? Biz neden dışarıdan terör örgütlerini getirip, eline silah verip Türkiye'de eğitip Suriye'ye gönderiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da beklenmedik ayrılık! Diziye veda etti
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da beklenmedik ayrılık! Diziye veda etti

Pazartesi günleri ekranlara gelen reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da sürpriz bir ismin diziye veda ettiği öğrenildi...
Biden'ın 'soykırım' skandalına İngiltere'den cevap
Gündem

Biden'ın 'soykırım' skandalına İngiltere'den cevap

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından İngiltere'den bir açıklama geldi. İngilt..
Vakalar yüzde 2500 arttı! 'Hastalar sokaklarda ölecek'
Dünya

Vakalar yüzde 2500 arttı! 'Hastalar sokaklarda ölecek'

Koronavirüsün yeni merkez üssü haline gelen Hindistan'ın ardından komşu ülke Nepal'de de vakaların önüne geçilemiyor. Uzmanlar, vakaların sa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay