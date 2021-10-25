  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Teşkilat 20. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Teşkilat 20. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin 20. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 08:55:00 -

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 24 Ekim Pazar akşamı 19. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın, 31 Ekim Pazar ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

Ekip İsrail' gidiyor

Fragmanda Halit Başkan'ın "Şimdi sıra Ariel'de. Hazırlanın İsrail'e gidiyorsunuz" sözleri dikkat çekiyor. MİT'in özel ekibinden Zehra ve Serdar kimlik değiştirerek İsrail'e giriş yapıyor. Yeni bölümde Serdar, Zehra'ya "Bu meslek sana çok yakışıyor" sözleriyle de iltifat ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB bursu ne zaman yatacak verilecek 2021? İBB burs ilk taksit ödeme tarihleri 2021
Ekonomi

İBB bursu ne zaman yatacak verilecek 2021? İBB burs ilk taksit ödeme tarihleri 2021

2021 İBB burs 1. taksit ne zaman verilecek? İBB burs başvurusu yapan öğrenciler 2021 İBB burs sonuçlarını merak etmeye başladı. İstanbul Büy..
Dünya gündemini sarsan iddia: Her şeyi değiştirecek
Ekonomi

Dünya gündemini sarsan iddia: Her şeyi değiştirecek

Sosyal medya platformu Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, ABD'de ve tüm dünyada hiperenflasyonun gelmekte olduğunu iddia etti.
Elon Musk’a büyük şok! Şifresi resmen çözüldü
Dünya

Elon Musk’a büyük şok! Şifresi resmen çözüldü

Hollanda Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Tesla’nın yakından korunan sürüş verilerinin şifresinin çözüldüğü bildirildi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay