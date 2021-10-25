Teşkilat 20. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 24 Ekim Pazar akşamı 19. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın, 31 Ekim Pazar ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

Ekip İsrail' gidiyor

Fragmanda Halit Başkan'ın "Şimdi sıra Ariel'de. Hazırlanın İsrail'e gidiyorsunuz" sözleri dikkat çekiyor. MİT'in özel ekibinden Zehra ve Serdar kimlik değiştirerek İsrail'e giriş yapıyor. Yeni bölümde Serdar, Zehra'ya "Bu meslek sana çok yakışıyor" sözleriyle de iltifat ediyor.