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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yediden yetmişe herkes için öfke kontrolü şart”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatmalı ve bu konuda öncü olmalıyız” dedi.

01 Eylül 2019 Pazar 10:07
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yediden yetmişe herkes için öfke kontrolü şart”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatmalı ve bu konuda öncü olmalıyız” dedi.


TESK Genel Merkezi Toplantı Salonu’nda birlik ve federasyon başkanlarının katıldığı kurul toplantısında konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Günümüzde şiddet o kadar arttı ki artık haberleri izlemek bile istemiyoruz. Her gün bir kadın ya çocuklarının ya da ailesinin gözü önünde yüreğimiz dayanamayacak bir biçimde aşağılıkça öldürülüyor. Eskiden de karı koca kavgaları olurdu ancak bir şekilde orta yol bulup düzelirdi. Şimdiyse insanlar adeta cinnet geçiriyor. Hem Elhamdülillah Müslümanız diyoruz hem de kadına şiddet uyguluyoruz. Bu asla kabul edilemez. Yaşanan olayların hepsi, insanların psikolojisinin bozulmasından kaynaklanıyor. İnsanlar öfkesini kontrol edemiyor. Kimi durakta otobüs beklerken sinirleniyor, kimi aracında tek başına ilerlerken isyan ediyor. Kimi de çocuğuna istediği şeyi alamamış, kafasına taktığı meseleyi problem edip hiç suçu olmayanlara şiddet uyguluyor. Eskiden olsa bunlar cehaletten derdik anca artık bunların içinde eğitimli kesimler de var” ifadelerini kullandı.



“Okul sıralarından itibaren öfke kontrolü eğitimi verilmeli”


Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatarak bu konuda öncü olmaları gerektiğini söyleyen Palandöken, “Şiddet maalesef toplumun tüm kesimlerinde yaşanıyor. Lokantaya gelen bir müşteri ile garson ya da işletme sahibi arasında ya da otobüsçü, taksici ile yolcu arasında çoğu zaman münakaşa olabiliyor. İnsanlarda ne yazık ki bir şiddet kültürü gelişti. Sanki şiddet bir güç gösterisi gibi toplumda kanıksanmaya başlandı. Oysa ilk olarak konuşup meselelerin çözüme kavuşturulması gerekli. Çoğu zaman anlamadan, dinlemeden, uzlaşma yoluna varmadan eyleme geçmeye çalışıyorlar. Bizler bu konuda esnaf ve sanatkarlar camiası olarak birlik, federasyon ve odalarımız aracılığıyla 2 milyona yakın esnafımız için öfke kontrolü eğitimi başlatmalıyız. Bu sayede topluma örnek olarak okul sıralarından itibaren yediden yetmişe herkesin öfke kontrolü eğitimi almasına öncü olmalıyız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:07
  1. sanat
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