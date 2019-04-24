TESK Genel Başkanı Palandöken: “Tarım ürünlerindeki KDV düşürülmeli”

Fiyatların dengelenmesi için temel gıda ürünlerindeki KDV’nin düşürülmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türk mutfağında patates, soğan, biber olmadan yemek olmaz. Temel gıda ürünlerindeki fiyatların dengelenmesi için gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli. Havaların ısınmasıyla birlikte hasat mevsiminin de başlaması fiyatlara olumlu olarak yansımaya başladı. 5 lira olan kıvırcık marul 2-3 liraya kadar indi. Bununla birlikte maliyetler azaltılırsa gıda fiyatları dengelenir” dedi.

Maliyetler azaltılmadan gıda ürünlerindeki fiyatları dengelemenin güç olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Havaların ısınması ile birlikte başlayan hasat dönemi ve Ramazan ayının gelmesi ile piyasada ürün arzı artacak. Bununla birlikte temel gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 1’e düşürülüp maliyetler azaltılırsa fiyatlar düşer. Tarladaki ürün tezgaha gelene kadar nakliye, vergiler, tezgah kirası v.s birçok kalemde maliyetle karşılaşılıyor. Üreticinin ve satıcının maliyetleri azaltılmazsa fiyatların düşmesi zor. Fiyatların dengelenmesi için yerli üretim teşvik edilmeli. Gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli. Öte yandan nakliye maliyetlerini azaltmak adına nakliyeci esnafımıza da ticari akaryakıt verilmeli” şeklinde konuştu.

“Ramazan yaklaşırken KDV’nin düşürülmesi herkesi rahatlatır”

Özellikle Ramazan ayında gıda talebinin daha fazla olduğunu söyleyen Palandöken, “Ramazan’da vatandaşlar normal zamandan daha çok gıda ürünü satın alıyor. Bolluk ve bereketin simgesi olan Ramazan’da herkesin sofrasını doldurması için gıda ürünlerindeki fiyatların aşağı inmesi önem kazanıyor. Patates, soğan, domates, biber gibi temel gıda ürünleri olmadan yemek olmaz, sofra kurulmaz. Enflasyonla da mücadele ettiğimiz bu dönemde gıda kalemindeki fiyat artışları enflasyonu olumsuz etkiliyor. Gıda kalemindeki KDV oranının düşürülmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Gıdadaki KDV’nin düşürülmesi hem sofraları hem de enflasyonu rahatlatır” diye konuştu.

Gıda ürünlerinin birçoğunda toptan alınırken yüzde 1, perakende satarken yüzde 8 KDV uygulandığını belirten Palandöken, “Farklı KDV oranları çok sayıda soruna neden oluyor. Toptan alımda daha düşük oranda KDV ödeyen perakende satıcılar ve lokanta, kafeterya gibi yerleri işletenler, üzerlerinde kalan KDV yükünden dolayı hem kayıt dışı satışa yönlendiriliyor hem de KDV iadelerinde birçok sorun yaşıyor. Hem gıda ürünlerinin fiyatlarının ucuzlaması hem de KDV uygulamalarındaki sorunların ortadan kalkması için gıdada tek oran uygulanmalı, bu da hem toptan alışta hem perakende satışta yüzde 1 olmalı” dedi.