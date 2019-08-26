TESK Genel Başkanı Palandöken: “Piyasaya 25-30 milyar TL girmesini bekliyoruz”

Yeni eğitim öğretim yılında yapılacak harcamalarla birlikte piyasaya yaklaşık 25-30 milyar TL girmesinin beklendiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülke genelinde 18 milyondan fazla öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına başlaması, piyasada büyük bir hareketlilik sağlıyor. Her bir öğrenci için kırtasiye, giyim, ayakkabı, çanta gibi birçok kalemde yapılan harcamalarla Eylül ayında piyasaya yaklaşık 25-30 milyar TL’nin girmesi bekleniyor” dedi.

Yaz tatilinin sona ermesi ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çok sayıda sektörün canlanacağına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde yaklaşık 18 milyon öğrenci için 9 Eylül Pazartesi günü ders zili çalacak. Önceki yıllardaki gibi okul kitapları ücretsiz olarak verilse de her bir öğrenci için okula başlamanın farklı bir maliyeti var. Okul sıralarıyla ilk kez tanışacak olan okul öncesi öğrencilerin kıyafet, çanta, ayakkabı ve kırtasiye masrafları için ortalama 700 ile bin 500 TL arasında değişen harcamalar yapılıyor. İlkokul, ortaokul ve liseye başlayan öğrenciler için ise 350 TL ile bin TL arasında masraf ediliyor. Geçen yılla kıyaslandığında öğrencilerin okul masraflarında enflasyona bağlı olarak yaklaşık yüzde 30’luk bir artış gözlemlendi” şeklinde konuştu.

“Fiyatlar kaliteye ve semte göre değişiklik gösteriyor”

Okul ihtiyaçları için yapılan harcamaların kaliteye ve semte göre değişiklik gösterdiğini belirten Palandöken, “İlköğretim öğrencisinin sadece kıyafet masrafı olarak iki adet gömlek, iki süveter, iki yelek ve iki pantolon ile bir çift ayakkabı en az 500 lira olarak belirlenirken, bu fiyatlar ürünün kalitesine ve semte göre bin 500 ile 2 bin TL arasında farklılık gösterebiliyor. Ulaşım giderleri, yemek v.b. gibi harcamalar da eklendiğinde ülke genelindeki milyonlarca öğrenci için yapılacak harcamalar konfeksiyondan kırtasiyeye, ayakkabıcıdan berbere kadar tüm esnafımız için hareketlilik sağlayacak. Bayram hareketliliğinin ardından okulların açılması piyasada olumlu bir hava oluşturacak” diye konuştu.