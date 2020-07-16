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Aktüel

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kurban kesimi sırasında hijyene dikkat edilmeli"

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:09:49 -
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kurban kesimi sırasında hijyene dikkat edilmeli"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hava sıcaklığının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu yıl kurban kesimi sırasında hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle kurban kesimi esnasında sosyal mesafenin daha fazla önemsenmesi gerektiğine, modern, hijyenik ve soğuk hava deposuna sahip kurban kesim alanlarına her zamankinden çok ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Ayrıca vatandaşların lavabo, tuvalet, kantin, dinlenme ve bekleme alanları taleplerini karşılayabilecek sosyal mekanlara sahip modern ve hijyenik kesim yeri sayısının artırılması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun kurban kesimleri gerçekleştirilmeli. Hem havaların sıcak gitmesi hem de salgın nedeniyle kurban kesiminde hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat edilmeli." uyarısında bulundu.

Palandöken, kurban kesiminde randevulu sistem uygulanarak insanların kalabalık bir şekilde bir araya gelmelerinin önüne geçilebileceğini belirterek, "Kurban kesim alanlarında yığılmanın önüne geçebilmek için alana sadece hisse sahiplerinin, randevu saatine göre ateşleri ölçülerek, maskeli, ve sosyal mesafe kuralına göre girmeleri sağlanmalı." ifadesini kullandı.



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