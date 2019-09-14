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TESK Genel Başkanı Palandöken: “İşsizlik artınca sosyal medya yeni iş kapısı oldu"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşsizlik artınca sosyal medya yeni iş kapısı oldu" dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:33
TESK Genel Başkanı Palandöken: “İşsizlik artınca sosyal medya yeni iş kapısı oldu"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşsizlik artınca sosyal medya yeni iş kapısı oldu" dedi.


Evden üretim yapan girişimci kadınların sayısında azımsanmayacak oranda artış olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son zamanlarda işsizliğin artmasıyla birlikte çok sayıda kadın, evde ürettiği el emeği göz nuru ürünleri sosyal medya üzerinden pazarlayarak satış yapıyor. Günümüzde sosyal medya ev kadınları için yeni bir iş kapısı oldu. Evde üretim yapan kadınların önünü açmak için sosyal medyanın dışında farklı platformlar oluşturulmalı” dedi.



“Evde üretim yapan kadınlar sosyal medyadan satış yapıyor”


Artık evden üretim ve satışların yaygınlaştığına dikkati çeken Palandöken, “Son zamanlarda evden üretim ve satış yapma işi çok fazla yaygınlaştı. Buna işsizlikteki artış da büyük oranda etki etti. Kadınlar evde ürettikleri konserve, tarhana, hamur işi ürünlerini ya da lif, örtü, dantel gibi çeyizlik ürünleri sosyal medyada pazarlayarak satış yapıyorlar. Bu girişimci kadınlarımızı destekliyoruz. Ancak bu kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin satışı daha çok sosyal medyadan yapıldığı için çoğu zaman satışlar beklentileri karşılamıyor. Çünkü sosyal medya günümüzde kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılıyor. Ne olduğu bilinmeyen hileli satışlar yüzünden ev kadınlarımızın ürünleri de istedikleri gibi satılamıyor” şeklinde konuştu.



“Evden satış yapanlar tek bir platformda toplanmalı”


Daha güvenilir ve daha çok satış için evde üretim yapanların bir tek platformda toplanma önerisi sunan Palandöken, “Evden yapılan satışların sosyal medyanın dışında daha profesyonel yollardan yapılması gerek. Evde çalışarak üretim yapan kadınlarımızın tamamının güvenilir tek bir ticari platformda toplanmalı. Hem onları hem de satış yaptıkları müşterilerini koruyan, karşılıklı güven arz eden bir platform bu anlamda çok faydalı olacaktır. Mesafeli satış sözleşmesinin olması, karşılıklı güveni sağladığı için satışlar da normalden fazla olacaktır. Kadınlarımız bu sayede hem evlerine hem de ekonomiye katkı sağlamaya daha güvenli şekilde devam ederler” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:33
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