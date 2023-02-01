TESK Başkanı Palandöken’den esnaf için elektrik indirimi talebi

Konaya ilişkin açıklamada bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sanayi sektörü için yılbaşından bu yana ikinci kez gelen indirim ile toptan elektrik fiyatlarına yapılacak indirim sevindirici. Ancak bu indirimden esnafımız da faydalanmalı. Bulunduğu sokağı aydınlatan, caddelere hayat veren esnafımız indirimi en çok hak eden kesim olmasına rağmen en yüksek tarifeden elektrik faturası ödüyor. Pandemi sonrası ayakta kalmaya çalışan esnafımız için elektrik tarifesinde indirim şart” dedi.

“Esnafımız elektrik tarifesinde özel statüye geçirilmeli”

Sokakları aydınlatan esnafa özel indirimli elektrik tarifesi uygulanmasını gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tüm dünyada yaşanan enerji krizi sonrası esnafın maliyet kalemlerinde çok ciddi bir artışlar oldu. Bugün bir işyerine gelen elektrik faturası, iş yeri kiraları ile yarışır durumda. Esnafımız korunması gerektiği yerde en yüksek tarifeden elektrik faturası ödüyor. Henüz pandemiden yeni çıkan ve türlü zorluklar yaşayarak yeni yeni ayağa kalmaya çalışan esnafımız için özel bir indirim tarifesi uygulanmalı. Esnafımız elektrik tarifesinde ticarethane statüsünden çıkarılarak özel statüye geçirilmeli” diye konuştu.

“Pandemi sonrası ayakta kalmaya çalışan esnafa destek şart”

Birçok farklı sektörden esnafın kira ücretlerine denk gelen elektrik faturaları karşısında çaresiz kaldığını ifade eden Palandöken, “Bakkalın dolabı ve reyonu, pastacının fırını, balıkçının buzluğu, terzinin ütüsü, berber ve kuaförlerin kullandığı cihazlar ile daha yüzlerce farklı meslekte kullanılan tabela, klima ve pervaneler gibi elektrikli cihazlar esnaf ve sanatkârlarımızın olmazsa olmazı. Kullandığı elektrik ile yaz kış demeden sokakları aydınlatan esnafımız kiradan sonra en çok ödemeyi elektriğe yapıyor. Üstüne bir de iş yeri kiraları, SGK primleri ve vergiler altında ayakta kalma mücadelesi veren esnafımız zaman kaybedilmeden indirim kapsamına alınmalı” görüşünü kaydetti.