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TESK Başkanı Palandöken: “Stopaj en çok cadde mağazalarını etkiliyor”

Cadde mağazacılığının eskisi gibi şaşalı günlerine dönmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Eskiden cadde mağazaları çok yaygın ve popülerdi.

28 Haziran 2019 Cuma 10:04
TESK Başkanı Palandöken: “Stopaj en çok cadde mağazalarını etkiliyor”

Cadde mağazacılığının eskisi gibi şaşalı günlerine dönmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Eskiden cadde mağazaları çok yaygın ve popülerdi. Şimdi ise stopaj gibi haksız ve esnafı zorlayan vergiler nedeniyle bu kültür yok olmak üzere. Bu nedenle başta haksız bir uygulama olan stopaj kaldırılmak üzere esnafın cadde üzerine dükkân açabilmesinin önü açılmalı. Cadde mağazacılığı eski popüler günlerine tekrar kavuşmalı”dedi.


Cadde mağazacılığının geliştirilmesi ve buna sahip çıkılması gerektiğine değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Şehirlerin en kalabalık caddelerinde yan yana sıralı esnaf dükkânları, cadde mağazacılığını oluşturan bir kültürdür. Bu kültür sosyal anlamda da, ekonomik anlamda da toplumuzun günlük yaşamında önemli bir yer kaplıyor. Fakat son yıllarda cadde mağazacılığı kavramı yerini kaybediyor. Bu kültür yaşatılmalı, geliştirilmeli ve devam ettirilmeli. Esnafın olmadığı caddeler değil, daha çok esnafın olduğu caddeler görmeliyiz. Vatandaşların da AVM ve zincir marketlere daha fazla yönelmesinin altında cadde mağazacılığının yavaş yavaş bitiyor olması da yatıyor” dedi.



“Hava parası ile zor alınan dükkânlar şimdi boş kalıyor”


Esnafın cadde üzerindeki dükkânlarda artık barınamamaya başladığını belirten Palandöken, “Yüksek kiralar, stopaj gibi birçok konuda zorluk yaşayan esnaf caddelerde tutunmakta zorluk çekiyor. Esnaf cadde üzerinde yüksek kiralar, stopaj gibi nedenlerden kaçmak için ara sokaklara yöneliyor. Bu kez de ara sokaklarda ise her köşe başına açılan zincir marketler esnafımızın ekmeğine taş koyuyor. Bir zamanlar hava parası ile bile zor kiralanan dükkânlar şimdilerde boş bekliyor. Mülk sahibinin ödemesi gereken fakat esnafımızın üzerine binen stopaj vergisi yükü kaldırılmalı. Ekonomimizin yapı taşı, toplumumuzun sosyal dengesi esnafımız her türlü olumsuz şarttan korunmalı ki caddeler eski popüler günlerine geri dönsün. Esnafımız cadde üzerine barınabilmesi sağlandığında, bu sayede vatandaşımız hem gezerek hem alışverişini yaparak cadde mağazacılığının devam etmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:04
  1. kültür
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