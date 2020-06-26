TESK Başkanı Palandöken: "İnternet kafelerin 1 Temmuz'da açılması sevindirici"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet kafe ve elektronik oyun yerlerinin 1 Temmuz itibarıyla yeniden hizmete açılması kararının sevindirici olduğunu belirtti.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" genelgesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Genelgeye göre söz konusu yerlerin 1 Temmuz'da hijyen kurallarına ve tedbirlere uyularak açılabileceğini anımsatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu karar, neredeyse tüm sektörler normalleşme kapsamında açılmışken hala kepenklerini kaldıramayan internet kafe ve oyun salonu işletmelerimiz için çok sevindirici oldu. Kararda emeği geçen, taleplerimizi dikkate alan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

Palandöken, kahvehanelerde oyunlara da izin verilmesini isteyerek, "Tek kullanımlık masa örtüsü, her masaya sıfır oyun kağıdı ve her defasında taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallara uyarak, kahvehaneci esnafımız artık oyuna izin müjdesi bekliyor." ifadesini kullandı.