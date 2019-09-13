TESK Başkanı Palandöken: “Esnafımız faiz düşüşlerinden yararlanmalı”

Geçmiş yıllarda çıkarılan sicil aflarının esnaf ve sanatkarın yarasına merhem olmadığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Merkez Bankası 2 ay içerisinde 2 kez faizleri düşürdü. Bankalar da aynı şekilde kredi faizlerini aşağı çekiyorlar” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2003, 2009 ve 2017 yıllarında üç kez çıkarılan sicil affı zorunlu olmadığı için birçok banka tarafından tanınmadı. Krediye ulaşmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın kara liste sorunu halen sürüyor. Oysa esnaf ve sanatkarımızın geleceği bankaların insafına bırakılmamalı. TBMM’de etkin bir sicil affı için net olarak karar verilmeli. Yeni yasa çıkarılarak, tüm bankaların sicil affına uyması kesin bir şekilde belirlenmeli. Yani düşen bu faizlerden esnafımızın da yararlanması sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

“Esnaf için etkin sicil affı ekmek ve su gibi bir ihtiyaç”

Tüm bankaların zorunlu uygulayacakları etkin bir sicil affının esnaf için ekmek ve su gibi bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Palandöken, "Ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarlarımız, geçmiş yıllardaki borçları nedeniyle krediye ulaşamıyor. Borçlarını çoktan ödeyen ve kredi almak için emekli maaşını taahhüt olarak gösteren esnafımıza bile kredi verilmiyor. Birçok banka, özellikle de özel bankalar, geçmiş dönemlerde kredi taksitlerini ya da kredi kartı borcu ödemesini bir gün aksatanları bile kara listeye alıyor. Oysa esnaf ve sanatkarlarımız günümüz şartlarında finansman desteğine çok fazla ihtiyaç duymaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımızın rahat bir nefes alabilmesi için krediye ulaşmalarının önündeki kara liste engeli bir an önce kaldırılmalı. Çok sayıda esnaf ve sanatkarımız, bankaların sicil affına uyarak kara listeyi tamamen kaldırmasını dört gözle bekliyor” şeklinde konuştu.