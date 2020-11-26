TESK Başkanı Palandöken: "Ertelenen vergi ve prim borçları yapılandırmaya dahil edilmeli"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, borç yapılandırmasına ilişkin kanuna, ertelenen vergi ve prim borçlarının da dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "En az 6 ay ödemesiz bir dönem olmalı ki aşı uygulaması başlayıp işler yeniden açıldığında esnaf da borçlarını ödeyebilsin." ifadesini kullandı.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında geçilen normalleşme sürecinde dahi birçok esnafın işlerinin yüzde 30 kapasiteyle döndüğünü ve ertelenen borçların ödenemediğini bildirdi.

Salgın nedeniyle binlerce esnafın yeniden iş yerini kapatmak zorunda kaldığına dikkati çeken Palandöken, "Esnafa kira, elektrik, su ve doğal gaz gibi ödemelerinde bir destek sağlanmazsa bu kez çok sayıda esnaf iş yerini açmamak üzere kapatmış olacak. Ayrıca, esnafın yanında çalışan kalfa ve çırak için kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği uygulaması getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Borç ödeme vadeleri 60 aya çıkarılmalı"

Mart-mayıs dönemine ait olup ekim, kasım ve aralık aylarına ertelenen vergi ve prim borcu ödemelerinin yapılandırma kapsamına dahil edilmediğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Borç yapılandırması kanunu yeniden TBMM'de görüşülmeli. Ertelenen vergi ve prim borçları da yapılandırmaya dahil edilmeli. En az 6 ay ödemesiz bir dönem olmalı ki aşı uygulaması başlayıp işler yeniden açıldığında esnaf da borçlarını ödeyebilsin. Borç ödeme vadeleri 60 aya çıkarılmalı."

Palandöken, yapılandırma kanununa kesinleşmemiş borçların yapılandırılması, matrah artırımı (vergi barışı), imar barışı gibi düzenlemelerin dahil edilmesiyle gelecek ilave kaynağın esnaf için kullanılabileceğini, bunun da can suyu olacağını ifade etti.