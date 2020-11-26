  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: "Ertelenen vergi ve prim borçları yapılandırmaya dahil edilmeli"
Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: "Ertelenen vergi ve prim borçları yapılandırmaya dahil edilmeli"

"En az 6 ay ödemesiz bir dönem olmalı ki aşı uygulaması başlayıp işler yeniden açıldığında esnaf da borçlarını ödeyebilsin"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:38:45 -
TESK Başkanı Palandöken: "Ertelenen vergi ve prim borçları yapılandırmaya dahil edilmeli"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, borç yapılandırmasına ilişkin kanuna, ertelenen vergi ve prim borçlarının da dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "En az 6 ay ödemesiz bir dönem olmalı ki aşı uygulaması başlayıp işler yeniden açıldığında esnaf da borçlarını ödeyebilsin." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında geçilen normalleşme sürecinde dahi birçok esnafın işlerinin yüzde 30 kapasiteyle döndüğünü ve ertelenen borçların ödenemediğini bildirdi.

Salgın nedeniyle binlerce esnafın yeniden iş yerini kapatmak zorunda kaldığına dikkati çeken Palandöken, "Esnafa kira, elektrik, su ve doğal gaz gibi ödemelerinde bir destek sağlanmazsa bu kez çok sayıda esnaf iş yerini açmamak üzere kapatmış olacak. Ayrıca, esnafın yanında çalışan kalfa ve çırak için kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği uygulaması getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Borç ödeme vadeleri 60 aya çıkarılmalı"

Mart-mayıs dönemine ait olup ekim, kasım ve aralık aylarına ertelenen vergi ve prim borcu ödemelerinin yapılandırma kapsamına dahil edilmediğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Borç yapılandırması kanunu yeniden TBMM'de görüşülmeli. Ertelenen vergi ve prim borçları da yapılandırmaya dahil edilmeli. En az 6 ay ödemesiz bir dönem olmalı ki aşı uygulaması başlayıp işler yeniden açıldığında esnaf da borçlarını ödeyebilsin. Borç ödeme vadeleri 60 aya çıkarılmalı."

Palandöken, yapılandırma kanununa kesinleşmemiş borçların yapılandırılması, matrah artırımı (vergi barışı), imar barışı gibi düzenlemelerin dahil edilmesiyle gelecek ilave kaynağın esnaf için kullanılabileceğini, bunun da can suyu olacağını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Topbaş'tan kötü haber
Siyaset

Kadir Topbaş'tan kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenil..
Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde sevindiren gelişme
İSLAM

Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde sevindiren gelişme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi'nde 2012'd3n yana yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu...
Tüyleri diken diken eden olay! Piton yılanı ortalığı birbirine kattı
Dünya

Tüyleri diken diken eden olay! Piton yılanı ortalığı birbirine kattı

Yılan yakalayıcısı, 2,5 metrelik halı pitonunun gece yarısı bir ailenin evine girip banyonun "altını üstüne getirerek" onları uyandırdığına ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay