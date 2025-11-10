  • İSTANBUL
Yerel Tesis Faciasının Ardından Yürek Dağlayan Görüntüler Ortaya Çıktı
Yerel

Tesis Faciasının Ardından Yürek Dağlayan Görüntüler Ortaya Çıktı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tesis Faciasının Ardından Yürek Dağlayan Görüntüler Ortaya Çıktı

Kocaeli Dilovası’ndaki parfüm tesisinde yaşamını yitiren 6 işçinin, iki ay önce aynı tesiste bir arkadaşlarının düğünü için düzenlenen kutlamada halay çektiği görüntüler gündeme düştü. O korkunç kazadan yaralı kurtulan Ayfer Aras, o neşeli anları gözyaşları içinde izledi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste cumartesi sabah saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetti; 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden işçilerden geriye, tesiste yaklaşık 2 ay önce çekilen eğlence videoları kaldı. İşçilerin, düğünü olacak bir arkadaşlarını kutlamak için tesiste eğlence düzenlediği öğrenildi. Görüntülerde, faciada ölen Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek'in de aralarında bulunduğu kadınların güldükleri ve halay çektikleri anlar yer aldı. Faciadan yaralı kurtulan Ayfer Aras, o anlara ait videoları gösterirken gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yaşı küçük kızlar genelde okul harçlıklarını çıkartmak, hafta sonu çalışmak için geliyorlardı"

Tesiste 1 yıl çalışan ve ayrılan Sevgi Turung, iş yerindeki ihmallere ve çalışma şartlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Turung, "Yaşı küçük kızlar genelde okul harçlıklarını çıkartmak, hafta sonu çalışmak için geliyorlardı. Zaten sigorta hiç kimseye yapılmıyordu. Örneğin yaralanan Ayfer Aras 4 yıl çalıştı, ben bir sene çalıştım ve bizlere sigorta yapılmadı" dedi.

"Biz korkuyorduk, 'patlar mı acaba?' diye"

Tesiste hiçbir iş güvenliği önleminin olmadığın ifade eden Turung, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Örneğin patron yanımıza gelirdi, içtiği sigarasını yere atardı. Biz korkuyorduk, 'patlar mı acaba?' diye. 1 sene boyunca ben öyle çalıştım. Kesinlikle güvenlik önlemi yoktu. Doğru düzgün paramızı da vermiyordu, az veriyordu. Sigorta yapmıyordu, öğle yemeği vermiyordu, herkes yemeğini evden götürüyordu, dayanacak gibi değildi. Bu yüzden bende işten çıktım."

"Ben 15-20 yaş arası çalışan istiyorum"

Sevgi Turung, tesiste genellikle kadınların çalıştırıldığına da dikkati çekerek, "Bu iş yeri ilk açıldığında 15-20 yaş arası çalışan istiyordu. Ben oraya iş görüşmesi için gittiğimde, 'Kaç yaşındasınız?' diye soruldu. 30 olduğumu söylediğimde, 'Seni alamam. Ben 15-20 yaş arası çalışan istiyorum' dedi. 'Ne alakası var? Sonuçta burası bir iş yeri' dedim. 1-2 ay sonra eleman aramaya başladı. İş başvurusunda bulunan 15-20 yaş arası değil de, bizim gibi kadınlar olunca mecbur kaldı. 15 yaşındaki kızlar da geliyordu, 13 yaşındaki kızlar da geliyordu. Onlara bizden daha az para veriyordu" şeklinde konuştu.


