Teşhis belli sıra tedavide

EKONOMİ SERVİSİ

Kur, faiz ve enflasyona karşı yatırım, ihracat ve turizm gelirlerini artırmak için kolları sıvayan hükümet, yurtiçi ve yurtdışında önemli görüşmelere ve anlaşmalara imza atıyor. Kırgızistan gerçekleştirilen Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bizler artık aramızda yerli ve milli parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine bir defa yavaş yavaş son vermemiz gerekiyor” çağrısında bulunarak ticareti geliştirme adına önemli bir çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan, zirve dönüşü verdiği mesajda ise enflasyonla mücadelenin reçetesi olarak ihracatı ve turizmi gösterdi. Erdoğan, “Bunlar (enflasyon) tekrar tek haneye gelir. Biz bunları aşarız. Turizmdeki adımları görüyorsunuz, 40 milyona doğru giden bir atağımız var. Yatırımlar konusunda dışarıdan girişimci Türkiye’ye girmekten çekinmiyor. İhracatta iyi bir konumdayız. Sıkıntımız söz konusu değil. Bunları aşacağız. Başaracağız” dedi.

BİR ATAK DA ALBAYRAK’TAN

Başkan Erdoğan Türk devletleri liderleriyle bir araya gelirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ da batıda temaslarda bulundu. İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiren Bakan Albayrak, daha sonra dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 11’inin başkan ve üst düzey temsilcileri ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Albayrak, toplamda 15 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten firma başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi.

KATAR VE FİLİSTİN İLE SICAK İLİŞKİLER

Yurtdışında sıcak temaslar kurulurken, ekonomi yönetimi de yurt içinde Katar ve Filistin ile ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için bu ülkelerden gelen heyetleri ağırladı.

ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ

Önceki gün Katar ile Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın paraflanmasının ardından dün de Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi Birinci Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Abeer Odeh eş başkanlıklarında Ticaret Bakanlığı’nda yapıldı. Pekcan, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu toplantının ekonomik ve ticari alandaki büyük bir boşluğu doldurduğunu belirtti. İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ürün kapsamının genişletilmesi amacıyla 2019’un ilk çeyreğinde ortaklık komitesi toplantısı gerçekleştirmeyi planladıklarına işaret eden Pekcan, Türk ve Filistin hükümetleri olarak ekonomik iş birliğimizin gelişmesi için yasal altyapıyı oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

YATIRIM ÇAĞRISI

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Abeer Odeh de Filistin halkına verdiklerin destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür ederek, “Türk yatırımcıları Filistin’e gelsinler, oradaki fırsatlardan yararlansınlar” çağrısında bulundu. Konuşmaların ardından Pekcan ve Odeh, Türkiye Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasını imzaladı.

SANAYİ BÖLGESİ ÖNERİSİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye’de uygulanan sanayi bölgesi modelinden Filistin’in de istifade etmesini istediklerini belirtti.