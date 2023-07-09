Teşhirciliğe karşı ayaklandılar! Hande Yener'in konseri iptal edildi

Çıkardığı şarkılar ve sahne tarzıyla çok konuşulan 50 yaşındaki Hande Yener, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Aromaterapi Festivali kapsamında sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyordu. Yener'in konseri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından son dakika iptal edildi.

Konseri iptal edildi

Yeni albümüyle büyük beğeni toplayan ve yazın gelmesiyle konserden konsere koşan Hande Yener'in konseri iptal edildi. Yener sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, sevenlerine konuyla ilgili bilgi verdi.

Sosyal medyadan paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; "Bu akşam gerçekleşecek olan Balıkesir konserimiz, bazı gelen tepkiler üzerine Balıkesir Belediyesi tarafından maalesef iptal edilmiştir. Her türlü görüşe saygı duyuyorum ancak bazen birbirimizin sesi olmamız gerekir. Ben yasaklanacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Enerjimle ve tüm sevgimle sahnede olmaya, karşılıklı şifalanmaya devam edeceğim, bu değişmez. Başka bir zaman görüşmek dileğiyle Balıkesir. Hümanist olmak ve toplumu ayrıştırmamak en uygun. Ve hep tercihim bu."



ÖNE ÇIKAN VİDEO