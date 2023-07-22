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Gündem Teşhirci şarkıcı Ebru Polat’tan büyük görgüsüzlük! Hakikaten tam rezalet
Gündem

Teşhirci şarkıcı Ebru Polat’tan büyük görgüsüzlük! Hakikaten tam rezalet

Yeniakit Publisher
2023-07-22 11:14:00 -
Teşhirci şarkıcı Ebru Polat’tan büyük görgüsüzlük! Hakikaten tam rezalet

Yazlığının eksikleri için alışverişe çıkan teşhirci şarkıcı Ebru Polat, yine büyük bir görgüsüzlüğe imza attı.

Yazlığının eksikleri için alışverişe çıkan teşhirci şarkıcı Ebru Polat, yine büyük bir görgüsüzlüğe imza attı.

Yaptığı harcamalarını sık sık sosyal medyada paylaşan Polat,  son olarak İzmir'deki yazlığına klima aldı. 44 bin TL'lik harcama yapan Polat, âdeti olduğu üzere fatura paylaştı.

Geçtiğimiz yıl bir programa konuk olan ünlü şarkıcı, 12 saatte 40 bin TL kazandığını açıklamıştı.

 
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