Tesettürlü kadınları hedef alan edepsiz kokona hakkında harekete geçildi
Sakarya'da tesettürlü kadınları aşağılık sözlerle hedef alan ve görüntüleri tepkilere neden olan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Sakarya'da bir markette, açık giyimli laikçi bir kadının çarşaflı kadınlara 'Karafatmalar' diyerek hakaret ettiği görüntülerle ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Kimliği belirlenen kadın hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
Ne oldu?
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir markette, laikçi yaşlı bir kadın tesettürlü kadınları hedef aldı.
Saldırgan şahıs, alışveriş yapan 4 tesettürlü kadına ağza alınmayacak ifadelerle hakaretler savurdu.
Görüntülerde kadının, "Sizin burada işiniz yok. Gö.ü bo.lu köpekler! Defolun gidin." diye bağırdığı görüldü.
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