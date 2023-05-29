Tesettürlü kadınları hedef alan Doktor Özgün Kaleoğlu soruşturma başlatılınca R'ye taktı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkmasına tepki gösteren Asistan Doktor Özgün Kaleoğlu, tesettürlü kadınları hedef alarak "Peçeli teyzelerden illallah ettim." dedi. Hakkında soruşturma başlatılan Kaleoğlu gelen tepkilerin ardından alışılagelmiş bahanenin ardına sığınarak mesajı kendisinin atmadığını belirtip özür diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, topyekün birleşen muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı zafer elde etmesini hazmedemeyen muhalifler, kinlerini kusmaya başladı. Özellikle 14 Mayıs seçimlerinin ardından depremzedelere hakaret edilirken bazı yöneticiler depremzedeleri misafir ettikleri yerlerden göndermeye kalktı.

Dün kazanılan büyük zaferin ardından bu kez de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden tesettürlü kadınlara nefret kustu.

"Peçeli teyzelerden illallah ettim"

Asistan Doktor sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu mesela bu temiz yüzler bu kılık bu kıyafet.

Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden de nefret ettim. Kutuplaşmaksa ben de kutuplaştım artık tahammülsüzüm size.

Görüşüm aynı olmadığı insanlarla lüzum olmadığı sürece muhatap olmak istemiyorum artık ve burada da takipten çıkıyorum yeterince etrafımda var burada görmeyeyim beri.

İnceleme başlatıldı

Bu paylaşımın sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı.

Mesajını inkar etti

Kaleoğlu hakkında başlatılan soruşturmanın ardından, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak mesajı kendisinin atmadığını belirtip özür diledi.