Tesettüre sadakate köprü oldular

HABER MERKEZİ

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremlerin yaraları sarılırken, bölgeden duygulandıran haberler de geliyor. Başkanlığını 15 Temmuz Şehidi Kurra Hafız İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Kılıçaslan Yılmaz’ın yürüttüğü ve yalnızca hanımlardan oluşan Ümmet-i Suffa İlim ve Kültür Derneği, depremde kıyafetleri enkaz altında kalan mütedeyyin hanımlara yönelik “Tesettür Seferberliği” başlattı. Depremin ilk günlerinden itibaren yardım malzemesi gönderen STK’ların başında yer alan Ümmet-i Suffa İlim ve Kültür Derneği, tesettür anlamında oluşan eksikleri gidermek için bugüne kadar bölgeye on bine yakın tesettür ürünü olmak üzere 2 tır malzeme gönderdi.

Tesettür ihtiyacı sürüyor

Dernek üyeleri ayrıca bir kamyonet dolusu yardım malzemesi ile bizzat bölgeye giderek ihtiyaç sahiplerine yönelik dağıtımını gerçekleştirdi. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Osmaniye illerinde tesettür dağıtımı gerçekleştiren dernek üyeleri, deprem bölgesinde tesettür eksiğinin devam ettiğine dikkat çekerek, şimdi daha büyük bir kampanya ile tekrar bölgeye gitmeye hazırlandıklarını ifade etti. Öte yandan, dernek üyeleri yürüttükleri yardım kampanyası kapsamında 20’ye yakın depremzedenin de bu vesileyle tesettüre girdiğinin müjdesini verdi.



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