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Gündem Teşekkürler Disney, bizdeki riyakârları deşifre ettiniz!
Gündem

Teşekkürler Disney, bizdeki riyakârları deşifre ettiniz!

Yeniakit Publisher
2023-08-04 10:21:00 -
Teşekkürler Disney, bizdeki riyakârları deşifre ettiniz!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Teşekkürler Disney, bizdeki riyakârları deşifre ettiniz!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Disney'in Mustafa Kemal dizisinin iptal etmesinin ardından kemalist ünlülerin riyakar tutumlarını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Disney bir Atatürk dizisi çekiyormuş.. İçeriği henüz net değil. Fragmanlar var ama. Takdir edersiniz ki, bütün için bir çıkarım yapılması imkansız..

Dizi, Ermenilerden tepki çekmiş. Niye çekmiş, hangi Ermenilerden tepki çekmiş, çok net belli değil..

Ama Ermenilerin isteğine boyun eğen Disney, tüm dünyada abonelere gösterilmesi gerekirken, “Sadece Türkiye’deki abonelere göstereceğiz” açıklaması yapmış..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Basın özgürlüğü diye başımızda ter ter tepinenlerin..

“Sanat” diyenlerin, “hürriyet” diyenlerin, “kahrolsun istibdat” diyenlerin, gerçek yüzlerini böylece görmüş olduk..

Oysa..

Kanuni Sultan Süleyman’ı uçkur meraklısı gibi gösteren dizilere (Mesela Muhteşem Süleyman) itiraz ettiğimizde..

“Tahammül edeceksiniz. Bu bir sanat. Bu bir film.. İtiraz etmek yok. Katlanacaksınız” dediler..

Aile içi ensest ilişkiyi merkezine alıp, sözümona reyting toplamaya kalkışan Aşk-ı Memnu için “Hop, nereye gidiyoruz” dedik..

“Size soracak değiliz” dediler..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

Doğruya Doğru

Evet iyi oldu Atatürk istismarcıları sözde solcular sahiplerine çıt çıkartamadılar. Emperyalistlere güçlülere sus pus masum Dindarlara alçakça saldırı.

Ziya

Hemide ne deşifre etti haydi 7/24 atatürk ü kullanan lar tepkinizi bekliyoruz yoksa sizler yok hukmundesiniz bir daha rahmetli atatürk ü ağzınıza almayın........
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