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Tescilli Akkuş fasulyesinde rekolte kaybı bekleniyor

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yetiştirilen tescilli şeker fasulyesinde olumsuz hava şartlarından dolayı rekolte düşüklüğü bekleniyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:39
Tescilli Akkuş fasulyesinde rekolte kaybı bekleniyor

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yetiştirilen tescilli şeker fasulyesinde olumsuz hava şartlarından dolayı rekolte düşüklüğü bekleniyor.


Ordu’nun Akkuş ilçesinde yetiştirilen, coğrafi işaret tescil belgeli Akkuş şeker fasulyesi bu yıl rekolte kaybına uğradı. Ordu genelinde olumsuz seyreden hava şartları, fındık, mısır ve fasulye gibi ürünlere zarar verirken, Akkuş şeker fasulyesinde de ciddi oranda rekolte kaybı yaşanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 400 ton rekoltesi olan ve sezon başlarında bu yıl için 500 ton rekolte beklenen Akkuş fasulyesinde olumsuz hava şartlarından dolayı bu yıl 300 ton mahsul alınacağı tahmin ediliyor.


Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, 2010 yılında tescil belgesi alınan fasulyenin yaklaşık 15 gün sonra hasadına başlanacağını ifade etti. Yeni sezonda fasulye fiyatlarının rekolte kaybından kaynaklı artabileceğine işaret eden Kaya, üreticilerin satamadıkları ürünleri almaya hazır olduklarını aktardı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:39
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