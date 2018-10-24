Tesbihçi Hüseyin Amca vefat etti
Bursa’nın manevi büyüklerinden, Tesbihçi Hüseyin Kocaaslan, Hakk’ın rahmetine kavuştu.24 Ekim 2018 Çarşamba 12:09
Tesbihçi Hüseyin Amca nâmıyla meşhur, Bursa’nın manevi büyüklerinden Hüseyin Kocaaslan vefat etti.
Bursa Ulu Camiî’den kaldırılacak
Tesbihçi Hüseyin Amca’nın cenazesi, 24 Ekim 2018 Çarşamba günü (yarın) öğle namazını müteakip Bursa Ulu Camiî’nden kaldırılacak.
Defin yeri
Bursa Ulu Camiî’den kaldırılacak olan Tesbihçi Hüseyin Amca, Emir Sultan Kabristanlığı’na defnedilecek.
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