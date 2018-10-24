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Tesbihçi Hüseyin Amca vefat etti

Bursa’nın manevi büyüklerinden, Tesbihçi Hüseyin Kocaaslan, Hakk’ın rahmetine kavuştu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 12:09
Tesbihçi Hüseyin Amca vefat etti

Tesbihçi Hüseyin Amca nâmıyla meşhur, Bursa’nın manevi büyüklerinden Hüseyin Kocaaslan vefat etti.

Bursa Ulu Camiî’den kaldırılacak

Tesbihçi Hüseyin Amca’nın cenazesi, 24 Ekim 2018 Çarşamba günü (yarın) öğle namazını müteakip Bursa Ulu Camiî’nden kaldırılacak.

Defin yeri

Bursa Ulu Camiî’den kaldırılacak olan Tesbihçi Hüseyin Amca, Emir Sultan Kabristanlığı’na defnedilecek.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 12:09
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