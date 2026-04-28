Tesadüfen fark etti! Nesli tehlike altındaki Mısır akbabaları leşle beslenirken görüntülendi
Bolu Kıbrıscık'ta doğa yürüyüşü yapan Muhammet Tarhan, arazide gördüğü akbabaları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Patika14 Doğa Yürüyüşü Grubu lideri Muhammet Tarhan, arazide kuş hareketliliğini fark etti.
Bölgeye yaklaşan Tarhan, açık alanda leşle beslenen nesli tükenme tehlikesi altındaki Türkiye’de en küçük akbabalar arasında yer alan Mısır akbabası ile karşılaştı.
