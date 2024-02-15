Tesadüf ama ibretlik! Metrobüs 2 gövdeli Ekrem 'tam yol ileri'

RECEP YEŞİL İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koltuğuna oturduktan sonra, yandaşlarına kadro açmak için liyakatli personeli işten atıp, İETT ve İSKİ gibi hayati öneme sahip kurumları iş bilmezlerle dolduran CHP'li Ekrem İmamoğlu, beceriksizliğinin faturasını İstanbul halkına ödetmeye devam ediyor.

'Her şey çok güzel olacak' vaadiyle kandırdığı İstanbulluları, yanan otobüslere, arızalanan metrobüslere ve raydan çıkan metrolara mahkum eden İmamoğlu, bugün ibretlik bir görüntüyle rezil oldu.

Metrobüs 2 gövdeli, Ekrem 'tam yol ileri'

Gazeteci Cengiz Alçayır'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde gövdesi çökmüş vaziyette çekilen metrobüs yer alıyor.

Aynı görüntüde tesadüfen Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul'a hizmette tam yol ileri' sloganının yazılı olduğu reklam afişi de kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir yanda 'tam yol ileri' sloganının yazılı olduğu reklam afişinin diğer yanda ise arızalanıp çekilen metrobüsün yer aldığı görüntü, sosyal medyada alay konusu oldu.