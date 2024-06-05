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Gündem Tersanedeki yangında acı haber geldi
Gündem

Tersanedeki yangında acı haber geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-05 13:25:00 -
Tersanedeki yangında acı haber geldi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tersanede bulunan bir gemide çıkan yangında yaralanan personel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde bir gemide çıkan yangında ağır yaralanan Mustafa Altuntaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangında yaralanan 3 personelden 2'sinin taburcu edildiği, diğer yaralının tedavisinin Kocaeli Şehir Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde dün yapım aşamasında bulunan geminin suya indirilmesinin ardından yangın çıkmış, olayda yaralanan 4 personel ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Yangında zarar gören gemi tersaneye getirildi
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Yangında zarar gören gemi tersaneye getirildi
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