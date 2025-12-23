  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Ters yönde ilerledi, bedeli ağır oldu
Yerel

Ters yönde ilerledi, bedeli ağır oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ters yönde ilerledi, bedeli ağır oldu

Mersin’de otoyol bağlantı yolunda kaydedilen tehlikeli görüntüler sonrası harekete geçen ekipler kural ihlaline göz açtırmadı. Midibüs sürücüsü hem para cezası aldı hem de ehliyetini kaybetti.

Mersin’de bir midibüs sürücüsünün otoyol bağlantı yolunda ters yönde ilerlediği anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine trafik ekipleri harekete geçti.

 

11 bin 253 TL idari para cezası

Mersin'de bir midibüsün otoyol bağlantı yolu 151'inci Cadde’de ters yönde seyrettiğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında midibüs ve sürücüsü tespit edildi. Sürücüye, 'Tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi', 'Araç üzerinde yapılan teknik değişikliğin bildirilmemesi ve ruhsata işletilmemesi', 'Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kural ve yasaklara uymamak' ihlallerinden toplam 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün belgesinin geçici olarak geri alındığı bildirildi.

Yer: Avcılar! Korkunç kaza kamerada
Yer: Avcılar! Korkunç kaza kamerada

Gündem

Yer: Avcılar! Korkunç kaza kamerada

Kırıkkale’de korkunç kaza yaşandı! Kontrolden çıkan otomobil can aldı
Kırıkkale’de korkunç kaza yaşandı! Kontrolden çıkan otomobil can aldı

Yerel

Kırıkkale’de korkunç kaza yaşandı! Kontrolden çıkan otomobil can aldı

İşçileri taşıyan servis kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
İşçileri taşıyan servis kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gündem

İşçileri taşıyan servis kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Tofaş hurdaya döndü: Kaza anı kamerada!
Tofaş hurdaya döndü: Kaza anı kamerada!

Yerel

Tofaş hurdaya döndü: Kaza anı kamerada!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23