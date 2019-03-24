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Terörün kaynağı tahrif edilmiş İncil ve Tevrat

Batılıların “İslam’ın şiddet dini olduğu” iftirasının aksine tahrif edilmiş İnciller ve Tevrat ‘şiddet’ kokuyor... Matta 10. Bölüm 34. Bab: “Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim!” Tevrat (İşeya 15-16): “Yakalananın bedeni delik deşik edilecek. Yavruları gözlerinin önünde parçalanacak. Evleri yağmalanacak. Kadınların ırzlarına geçilecek!”

24 Mart 2019 Pazar 10:27
Terörün kaynağı tahrif edilmiş İncil ve Tevrat

Yüce dinimiz İslam’ın şiddet dini olduğunu iddia ederek kendilerine has bir yorum oluşturmak için kolları sıvayan Batılı devletler, tahrif edilmiş İncil ve Tevrat’taki şiddet içeren ifadeleri görmezden geliyor. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’deki ayetleri bağlamından kopararak şiddeti teşvik ettiği yönünde algı operasyonu yürüten Avrupa, hiçbir ilahi hükmü kalmamış İncil ve Tevrat’tan aldıkları ilhamla terör estiriyor. Dünyanın dört bucağında ve özellikle İslam ülkelerinde akıl almaz bir terör fırtınası estiren haçlı-siyon ittifakı, her bir satırı tahrife uğramış sözde kutsal kitaplarından beslenerek kan banyosu yapıyor. Birden fazla farklı versiyonları bulunan İncil ve Tevrat’taki insan, ‘insan eliyle yazılmış’ ifadeleri ise terörü adeta meşru hale getiriyor.

Tahrif ettiler sonra şiddeti beslediler

Son ve hak din olduğu ilahi buyrukla kaim olan İslam dinini şiddeti körüklemekle itham eden Batılı kafa, tahrif edilmiş sözde kutsal kitaplarındaki terör propagandası karşısında üç maymunu oynuyor. Almanya ve Fransa gibi ülkeler, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ‘şiddet içeren ifadeler’ olduğu iddiasıyla kendilerine has bir İslam oluşturmak için harekete geçme küstahlığını gösterirken, İncil ve Tevrat’tan ilham almaya devam ediyor. Son iki yüzyıldır Siyonist Yahudilerle iş birliği içerisinde olan Haçlı Batı, tahrif edilmiş sözde kutsal kitaplarından devşirdikleri ideolojik formasyonla mazlum milletler üzerinde terör estiriyor. Matta, Markos, Luka, Yuhanna başta olmak üzere onlarca farklı versiyonu bulunan İncil’deki şiddet içeren ifadelere parmak ısırtıyor. Matta İncilinin 10. Bölümü 34. Babında “Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim” ifadeleri yer alıyor.

Tahrifin arkasına saklandılar

Luka İncilinin 12. Bölümünde ise şu ifadeler yer alıyor: “Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı! Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum! Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum, ben ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, üçe karşı iki bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktır.

Tahriften terör doğdu

Siyonist İsrail’in ilham aldığı tahrif edilmiş Tevrat da İncil’den geri kalmıyor. Tevrat’ın Yeremya bölümünde “Sen benim topuzum, cenk silahımsın, seninle milletleri kıracağım, ülkeleri helak edeceğim... ve seninle erkeği ve kadını kıracağım, ve seninle kocamış adamı ve genci kıracağım; ve seninle genç adamı ve ere varmamış kızı kıracağım; ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım; ve seninle çiftçiyi ve çiftini kıracağım; ve seninle valiyi ve kaymakamı kıracağım” ifadeleri yer alıyor. İşeya Tevratının 15 ve 16 bölümlerinde ise “Yakalananın bedeni delik deşik edilecek. Ele geçen kılıçtan geçirilecek. Yavruları gözlerinin önünde parçalanacak. Evleri yağmalanacak. Kadınlarının ırzına geçilecek” deniliyor. Tesniye Tevratının belirli bölümlerinde ise şiddeti öven akıl almaz ifadelere yer veriliyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:27
  1. İslam
  2. İncil
  3. Tevrat
  4. Kur’an-ı Kerim
  5. Matta
  6. Markos
  7. Luka
  8. Yuhanna
  9. Luka İncili
  10. Siyonist İsrail
  11. Yeremya
  12. İşeya Tevratı
  13. Tesniye Tevratı
  14. Siyonist Yahudiler
  15. Matta İncili

YORUM YAZ

  • selahaddin-i selahaddin-i 1 sa önce
    Ey ilahi kanunları tahrif edip kendi nefislerine göre hüküm veren beyinsiz haçlı ve siyonistler.. döktüğümüz her bir masumun kanı size ilahi azap olarak dönsün inşaallah. ateşiniz ve irininiz bol olsun..amin

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