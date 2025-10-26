Terörsüz Türkiye’de kritik eşik aşıldı! Ala’dan tarihi açıklama

Ala, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, milletin desteğiyle "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru kararlılıkla yürüdüklerini belirtti.

Son dönemdeki açıklamalar ve atılan adımları, terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın daha geride bırakılması olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz. Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.

Dünyada ve Türkiye'nin çevresindeki gelişmeler dikkate alındığında 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ne kadar önemli olduğu gerçeği izahtan varestedir. Enerjisini iç sorunlarıyla tüketmek yerine fırsatlarına odaklanarak imkan ve kabiliyetlerini tamamıyla 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine yöneltecek bir Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış ve yönünü bize dönmüş kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz, kaybedeni ise ülkemizi ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenler, terörden, kandan ve şiddetten beslenenler olacaktır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleri ve dirayetleri ve milletimizin desteği ile ülkemiz, yıllardır her iyinin düşmanı olan bu sorundan kurtulacaktır. Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu sürecin sonuca ulaşması için herkesin katkısının önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz."

