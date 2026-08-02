Terörsüz Türkiye ve ‘Bi xêr hatî aştî’ (Hoş Geldin Barış)

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Terörsüz Türkiye ve 'Bi xêr hatî aştî'" başlıklı köşe yazısında, Türkiye'nin yaklaşık 50 yıldır mücadele ettiği terör sorununda tarihi bir dönüm noktasına ulaştığını belirtti.

Övür, kamuoyunun büyük çoğunluğunun terörsüz Türkiye hedefine destek verdiğini ifade ederek, önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasanın da sürecin önemli aşamalarından biri olacağını vurguladı.

"Acılarla dolu yarım asır"

Yazısında Türkiye'nin son yarım asırda birçok kez barış umutları yaşadığını ancak her defasında sürecin çeşitli müdahalelerle akamete uğratıldığını hatırlatan Övür, 1990'lı yılların faili meçhul cinayetleri, terör saldırıları, köy boşaltmaları ve zorunlu göçlerin ülkeye ağır bedeller ödettiğini dile getirdi.

Erdoğan'ın 2005 Diyarbakır konuşmasını hatırlattı

Mahmut Övür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı "Kürt sorunu benim sorunumdur" açıklamasının çözüm sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Bu süreçte olağanüstü hal uygulamalarının kaldırıldığını, demokratikleşme adımlarının atıldığını ve Kürtçe yayın yapan televizyon kanalının açıldığını hatırlatan Övür, terörün sona erdirilmesi amacıyla birçok girişimde bulunulduğunu belirtti.

"FETÖ ve vesayet odakları süreci sabote etti"

Övür, demokratikleşme ve çözüm yönündeki her adımın yalnızca terör örgütü tarafından değil, aynı zamanda FETÖ ve çeşitli iç ve dış vesayet odaklarınca da sabote edildiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemde "Terörü bitirmek için baldıran zehri de olsa içmeye hazırım" sözlerini hatırlatan Övür, buna rağmen Türkiye'nin kararlı duruşunu sürdürdüğünü ifade etti.

Bahçeli'nin çıkışına dikkat çekti

Yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı konuşmayı da sürecin önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiren Mahmut Övür, bugün gelinen noktada artık "son oyunun da bozulmasının eşiğinde" olunduğunu ileri sürdü.

"Türkiye Yüzyılı asıl şimdi başlıyor"

Övür, yazısını şu mesajla tamamladı:

"Şimdi görev Meclis'te bulunan bütün partilerde. Türkiye Yüzyılı asıl şimdi yeni başlıyor. Bi xêr hatî aştî... Hoş geldin barış."