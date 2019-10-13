"Teröristlerle müzakere yapmayız" diyen Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tokat gibi cevap!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Deutsche Welle Türkçe"ye verdiği özel röportajda, ABD’nin yaptırım ve tehditler yerine verdiği sözleri tutması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hazine Bakanlığına verdiği bir yaptırım uygulama yetkisine ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Her şeyden önce yaptırımlarla bir yere varılamayacağını daha önceden de gördük. ABD daha önce de İçişleri ve aynı şekilde Adalet Bakanımızı yaptırıma tabi tuttu. Biz de onlara karşılık verdik. Yani herhangi bir olumsuz bir adım olduğu zaman bunun karşılığını Türkiye’ye yönelik, bunun karşılığını mütekabiliyet gereği tam bir şekilde uygularız ve veririz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini ve ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'nın yanında olmaması gerektiğine işaret ederek yaptırımların işe yaramayacağının ve hiçbir ülkenin Türkiye ekonomisini felakete uğratma gücü olmadığının altını çizdi.

Döviz kuru konusunda Türkiye’ye saldıranların zarar ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Biz bu tür yaptırımlar ya da tehditler yerine herkesin sözünü tutarak, buradaki sorunu çözmemiz lazım. Terör, Suriye’nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü, siyasi çözüm, aynı şekilde bölgenin istikrarı, barışı ve göçmenlerin geri dönmesi de dahil işin birçok boyutu var. Bunlara odaklanmamız lazım. Yoksa yaptırımlardan korkacak olsak biz burada bu harekatı başlatmazdık. Bu bizim için hayati derecede ulusal güvenlik meselesi."

"Biz teröristlerle müzakere yapmayız"

Barış Pınarı Harekatı'nın, Türkiye'ye yönelik tehdidin büyümesi ve ABD'nin YPG/PKK'ya sürekli silah vermesi nedeniyle başlatıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, ABD'nin yapacağı en iyi şeyin YPG’lileri bölgeden çıkartmak olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin teröristlerle müzakere etmeyeceğinin ve ABD'nin bu yöndeki olası bir önerisinin kabul edilmeyeceğini belirterek "Biz teröristlerle ara buluculuk yapmayız, müzakere yapmayız. Yapılacak tek şey bu teröristlerin silahı bırakmasıdır." dedi.

ABD ile YPG'lilerin Münbiç'ten 90 günde çıkarılmasına ilişkin bir yol haritasının 16 ay önce onaylandığını ancak ABD'nin sözünü tutmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Amerika önce verdiği sözleri tutsun, bu teröristlere destek vermeyi sonlandırsın ve bu teröristleri bizim sınırımızın öbür tarafından, Başkanın da söylediği gibi 30-32 kilometrelik bir derinlikten çıkartsın. Yapabileceği iş budur." ifadelerini kullandı.